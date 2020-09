Calciomercato Napoli – Affari e trattative 11 settembre

Le trattative bloccate legate al Napoli potrebbero molto presto mutare in modi difficilmente pronosticabili, sia in entrata che in uscita.

Niente più Under

Dopo aver trovato diversi problemi negli ultimi giorni, lo scambio tra Roma e Napoli che avrebbero dovuto scambiarsi Cengiz Under e Arek Milik con tutta probabilità non troverà conclusione: Sky infatti ha rivelato che il calciatore turco non sembra rientrare più nella trattativa che a questo punto riguarderebbe solo il passaggio del centravanti polacco in giallorosso, la cui ultima valutazione da parte del Napoli è di circa 35 milioni di euro.

Da verificare l’intenzione da parte della Roma nello spendere una cifra del genere, considerata anche la situazione relativa a Edin Dzeko che resta sempre in orbita Juventus.

Formula unica per Palmieri

Resta da “sbrogliare” anche il nodo relativo al terzino sinistro, data la probabile partenza di Ghoulam che appare dietro alle gerarchie attuale di Gattuso nel ruolo, visto che il titolare sarà quasi certamente Mario Rui, fresco di rinnovo con il club azzurro. L’algerino deve trovare continuità per ritrovare la forma fisica adatta dopo diversi infortuni subiti nelle ultime stagioni, ed ecco che nelle ultime ore si è rifatto il nome di Emerson Palmieri, qualora si concretizzasse una cessione di Ghoulam. Sky ribadisce che nonostante i recenti colloqui con gli intermediari, l’italo-brasiliano potrebbe diventare un’opzione concreta solo con la formula del prestito, vista la non incedibilità dell’ex Roma da parte del Chelsea che sta apportando diverse modifiche alla propria rosa in vista della prossima stagione calcistica e potrebbe accettare una cessione con questa formula.