DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 18 Settembre 2020

Jessica la nuova tronista si dimostra molto pungente soprattutto nei confronti del trono over ma anche dei suoi colleghi. Nonostante il programma sia iniziato solamente da due settimane, la tronista ha già dimostrato di avere opinioni ben chiare nei confronti di molte persone all’interno di Uomini e Donne.

Non è la prima volta infatti, che Jessica espone la sua opinione in modo schietto ma soprattutto infastidendo dall’altra parte chi lo riceve. Durante la puntata di ieri ha così preso la palla al balzo per accusare Nicola di essere maleducato nei confronti di Gemma nonostante, la dama non le stia particolarmente simpatica. Maria De Filippi sembra aver così scelto una ragazza che dia un po’ di brio all’interno del programma che, dopo il Covid-19 sembra ormai spento.

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne

La puntata che vedremo andare in onda oggi vedrà protagonisti i nuovi tronisti che, continuano la conoscenza dei rispettivi corteggiatori e corteggiatrici rispettando tutte le norme emanate dal Governo. Mentre Jessica porta avanti la sua conoscenza con Davide, Sophia sembra avere un grandissimo momento di stallo non mostrandosi presa da nessuno dei ragazzi scesi per l’appuntamento al buio. Cosa succederà nella puntata di oggi?

