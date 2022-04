Il POS è un dispositivo elettronico che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito o prepagate. Il terminale è collegato con il centro di elaborazione della banca.

Il creditore può essere un commerciale, un libero professionista o un’azienda.

Oggigiorno esistono tanti tipi di POS, come quello fisso, il cordless, il POS GSM/GPRS , il POS Mobile e quello Virtuale. Così da coprire tutte le necessità.

POS, “errore cifratura”: cosa significa? “Attenzione”

Dato che comunque sono strumenti tecnologici, i POS possono avere problemi durante la transazione. Ad esempio ci si può imbattere in una “transazione rifiutata” dovuto ad un problema con la carta. Mentre “errore cifratura” significa che è un problema della rete, cioè che non si riesce a leggere il chip presente sulla carta. Questo capita soprattutto i sistemi di pagamento contactless che non richiedono nessuna carta.

Altri problemi

Con il POS ci possono essere anche problemi connessi al terminale. Può servire quindi un intervento del tecnico per ripararlo.

Ci possono essere problemi di accensione o l’assenza di stampa dello scontrino, si possono ricondurre principalmente all’usura, all’errato utilizzo o a cause accidentali, come la caduta. Ci possono essere anche problemi di software o un mancato servizio o connessione al servizio, dovuto a dei problemi con la banca.

Truffe

Attenzione però a questi POS portatili, infatti soprattutto in luoghi particolarmente affollati, ci potrebbe essere qualche mal intenzionato che avvicinando questo tipo di strumento, potrebbe rubarvi dei soldi attraverso una transazione. Questo perché non serve nessun pin se non si supera una certa cifra.

Come tutelarsi da queste truffe

Per non cadere in questa truffa esistono però dei portafogli che mettono una barriera tra la carta e questo strumento. Così da stare più tranquilli dato che nessuno sarà in grado di truffarvi a vostra insaputa.