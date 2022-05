“Accusati” di essere eccessivamente tradizionalisti se non addirittura nostalgici, i conformisti sono inevitabilmente la “nemesi” degli anticonformisti: non sono amanti dei cambiamenti, sopratutto se questi sono soliti sconvolgere le loro abitudini in maniera drastica e troppo repentina. Tuttavia non tutti i conformisti sono uguali: lo zodiaco può indicarci quali sono, seguendo i segni zodiacali, coloro che risultano essere legati ai concetti che conoscono e che funzionano, coloro che seguono il detto “mai lasciare la via vecchia per quella nuova”. Quali sono i segni tradizionalisti dello zodiaco?

Ecco i segni più tradizionalisti! Cosa dice lo zodiaco?

Capricorno

Apparentemente piuttosto aperto alle nuove idee, è un concreto democratico, ma necessita di molto tempo per adattarsi ai cambiamenti, sopratutto per quanto riguarda il contesto sentimentale. E’ uno “vecchia maniera” che ama i ruoli definiti e non appare intenzionato a cambiare il proprio modus operandi tanto facilmente.

Vergine

Detesta nella maggior parte dei casi ad essere definito conformista, anzi, si considera “avanti” rispetto alla maggior parte delle persone. In realtà essendo un maniacale e professando intenti progressisti (non necessariamente dal punto di vista politico, quanto concettuale), inevitabilmente preferisce non restare “scottato” dalle novità. Ecco perchè adotta molto tardi metodologie che nel frattempo sono state adottate da tempo dagli altri.

Ariete

Più per principio per per reali motivazioni, l’Ariete spesso litiga perchè la sua logica non prevede la necessità di cambiare se non c’è bisogno. Anche lui si definisce un “moderno” ma solo in apparenza: nel concreto ragiona “nel breve periodo”, ecco perchè non viene tollerato facilmente da chi invece la pensa diversamente.