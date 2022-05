L’eleganza “non si compra al mercato”, come si suol dire, anche perchè rappresenta un concetto che non è facile da definire in maniera precisa. L’eleganza per molti rappresenta il perfetto equilibrio in fatto di abbinamenti di capi di abbigliamento, colori e tipologia di abiti, mentre per altri è la capacità di “osare” senza per questo esagerare. Insomma, si tratta solo di alcune definizioni che variano da situazione a situazione. Anche le donne sono notoriamente eleganti in modo molto diverso, ma lo zodiaco può aiutarci a “far luce” in merito. Quali sono le donne considerate eleganti dello zodiaco?

Le donne più eleganti dello zodiaco: le conosci?

Pesci

Difficilmente “sviluppa stili estetici” propri e raramente “osa” in termini di abbinamento, ma riesce ad apparire molto elegante anche con abiti economici e semplici. E’ una donna dotata di grazia e buon gusto, per questo motivo risulta particolarmente ambita quando si tratta di scegliere un abbinamento.

Leone

La donna Leone è una vera e propria “fanatica della moda” anche se alla fine riesce a sviluppare quello che è somigliante ad un vero e proprio stile personale. E’ fortmenente influenzabile ma raramente “sta male” in termini di aspetto finale. Ha un senso dell’eleganza che però inevitabilmente fa “girare gli sguardi”.

Scorpione

L’eleganza per Scorpione è soprautto ordine: non contempla come “vestire bene” abbigliarsi in maniera troppo vistosa, di contro ama mettere un po’ del proprio stile in fatto di abbinamenti e tipologie di abito. Non è un “maniaco” ma trova estremamente stimolante sperimentare nel look, senza apparire mai eccessivo.