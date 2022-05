Non tutti ci credono, altri razionalmente non lo fanno eppure gli astri per tante altre personalità riescono ad avere un “potere” estremamente potente in fatto di definizione dei segni. Nel contesto maschile, dominato da una serie di personalità molto differenti, inevitabilmente l’irresponsabilità viene associata quando si tratta di “farsi carico” di qualcuno o qualcosa. Se tanti uomini sono l’emblema della responsabilità, ce ne sono tantissimi altri che invece nel migliore dei casi semplicemente le rifiuta o in casi estremi è solito “scappare” di fronde ad una forma di responsabilità. Quali sono gli uomini meno responsabili dello zodiaco?

Gli uomini meno responsabili dello zodiaco. Li conosci?

Gemelli

E’ un irresponsabile “genuino”, nel senso che nessuno può incolparlo seriamente di fare strategia quando c’è bisogno di esporsi e di “entrare in campo”. Razionalmente conosce l’importanza di questa azione ma nei momenti chiavi “viene meno” con frequenza. Ha bisogno perciò di una presenza diametralmente opposta in grado di aiutarlo.

Scorpione

Scorpione non ha paura di impegnarsi e di affrontare le responsabilità ma rientra in questa lista per l’atteggiamento spocchioso ed infantile quando è “forzato” a farlo. Insomma, deve essere lui a gestire al meglio ed in maniera totalizzante la propria vita altrimenti diventa irresponsabile al massimo.

Cancro

E’ un indeciso nato, ecco perchè non rappresenta il soggetto migliore al quale delegare responsabilità, anche di piccola entità. Il suo è più un “non riesco” rispetto a un “non voglio”. Questo perchè tendono a ritornare con grande facilità sui propri passi e ciò evidenzia la loro natura di incoerenti.