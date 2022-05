La glicemia indica la concentrazione di glucosio nel sangue. Il glucosio è uno zucchero molto importante per dell’organismo, infatti rappresenta il nutriente principale di tutte le cellule e viene utilizzato come fonte di energia. Questo zucchero è presente nel sangue che lo trasporta in tutto l’organismo.

Il glucosio deriva principalmente dagli alimenti che mangiamo.

Il nostro corpo ha un sistema di regolazione della glicemia che, senza alcuna complicazione (tipo il diabete) consente di mantenere i valori della glicemia stabilì, durante la giornata. Questa regolazione avviene tramite alcuni ormoni specifico che ne abbassano il valore, come l’insulina, oppure lo alzano, come il glucagone.

L’insulina è prodotto dalle cellule beta del pancreas ed è molto importante per l’assorbimento e il metabolismo degli zuccheri.

Glicemia: quando misurarla? ecco come fare, la guida

I valori di glicemia normali variano a secondo di quando viene misurata la glicemia, ad esempio se viene misurata a digiuno o prima dei pasti, il valore per essere definito normale deve essere compreso tra 70-125 mg/dL. Mentre se si misura dopo 2 ore dai pasti i valori devono essere compresi tra 160-180 mg/dL.

Se i valori superano i 125 mg/dL i valori sono considerati alti e si può soffrire di diabete.

Misurare la glicemia sempre alla stessa ora, non va molto bene, perché ci sarebbe un monitoraggio molto limitato.

È meglio misurarla a digiuno prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena per verificare se la cura funziona. Ma si può misurare anche 2 ore dopo colazione, pranzo e cena per verificare l’effetto del pasto sulla glicemia.

Conoscere i vari valori durante la giornata è molto importante. Questo si può fare con il glucometro che permette di fare tutte le misurazioni da soli, ogni volta che serve. Questo metodo consente di misurare la glicemia su sangue capillare ottenuto dalla puntura del polpastrello di un dito. La goccia di sangue poi deve essere messa sulla striscetta nell’apposito campo di lettura. E dopo qualche secondo, questo dispositivo vi darà sul display il livello di glucosio presente nel sangue in quel momento.

È consigliato scriversi questi valori, così da avere una mappatura di tutti i livelli nell’arco della giornata.