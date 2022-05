Essere remissivi risulta essere qualcosa di molto simile alla “passività”, almeno secondo il nostro intendere. In quasi tutti i casi infatti questo tratto definisce una mancanza di volontà o una certa tendenza a non reagire a fronte di stimoli fisici, emotivi o legati a situazioni. Se l’esperienza accumulata e l’età sono fattori che influiscono con grande regolarità, ma una personalità remissiva pur avendolo “imparato” in maniera più o meno volontaria, deve presentare una “base caratteriale”. Ecco i segni più remissivi per lo zodiaco.

Ecco i segni zodiacali più remissivi: sai quali sono?

Pesci

E’ probabilmente il segno sensibile per eccellenza ma non deve trarre in inganno se non “reagisce”. Pesci infatti viene costantemente preso “sottogamba” ed in generale subisce un po’ troppo le influenze altrui, sia in ambito sociale che lavorativo. Però risponde con i fatti, è una persona che fa poche chiacchiere ma è molto concreta.

Acquario

Molto più emotivo ed “evidente”, accetta di buon grado, almeno in apparenza le critiche e le sfide senza rispondere almeno all’inizio. Acquario ha infatti un modo tutto suo per gestire le emozioni ma pur non condividendo appieno la teoria di “porgere l’altra guancia” spesso si ritrova a optare per questa scelta.

Bilancia

Bilancia è tra i più composti e controllati dello zodiaco. Le preoccupazioni, così come le critiche e le offese vere e proprie sono percepite come qualcosa di assolutamente affrontabile senza reagire o quasi, ma con il semplice dialogo e il ragionamento. Le parole sembrano scivolare addosso ai nati sotto questo segno.