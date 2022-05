L’onestà non sempre paga, o meglio, apparire sempre trasparenti ed autentici pur essendo considerato un indubbio pregio, in alcune situazioni non sembra essere la scelta più “remunerativa” in termini di convenienza. Tuttavia, anche nel mondo femminile in quasi tutti i contesti, almeno “a parole”, sono proprio le donne più genuine e “pure” sono quelle che conquistano più fiducia. Difficile definire con molta precisione secondo lo zodiaco quali sono le più genuine in assoluto ma lo zodiaco ci “aiuta”. Ecco i segni femminili che corrispondono meglio alla descrizione.

Le donne più genuine dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Cancro

Estremamente sensibili, spesso si trovano a “soffrire” in compagnia, in quanto estremamente empatiche. E’ praticamente impossibile trovare una Cancro che “simula” un comportamento, accentuandolo o al contrario provando a limitarli. Essere sempre genuine nelle reazioni è il più grande pregio/difetto delle Cancro, che devono “combattere” con questa indole fin da bambine.

Bilancia

Hanno uno spirito altruistico e come ogni vero altruista, non amano assolutamente “vantarsi” di questi atti. Le Bilancia non si fanno problemi ad aiutare gli altri e sono estremamente fiere di questo modo di pensare perchè non è mai “controllato” o motivato a livello pratico. Bilancia non ha mai realmente bisogno di “far finta” di essere qualcun altro.

Vergine

Apparentemente fredda ed a volte un po’ caustica, la Vergine resta assolutamente coerente con se stessa e sempre molto chiara e trasparente. Non potrebbe far finta di essere qualcun altro, piuttosto preferisce starsene in disparte. Proprio questo essere genuina in maniera talvolta estrema crea piccoli problemi di comprensione.