I segni più efficienti dello zodiaco: li conosci?

L’efficienza è la capacità di mantenere sempre su standard estremamente elevati la propria produttività sommata ad una qualità di ciò che si fa assolutamente importante. Le persone efficienti riescono ad esserlo sia un po’ per “fare naturale”, ma anche attraverso una vera e propria ricerca e perfezionamento, che può conctretizzarsi in vari modi. Ma è indubbio che esistono diverse personalità che “di natura” sono decisamente efficienti a prescindere dal contesto. Quali sono i segni più efficienti dello zodiaco?

Capricorno

Non sono nati organizzati ma al contrario, lo imparano gradualmente. Comprendono molto presto, in particolare dall’adolescenza anche se questo li porta ad una sorta di autoperfezionamento che raggiunge a tratti la maniacalità vera e propria. Sono in realtà anche discretamente pigri ma possono permetterselo perchè ottimizzano al meglio ogni ritaglio di tempo libero.

Ariete

Differente il grado di efficienza degli Ariete, che sanno al contrario come “prendere” il tempo e manipolarlo a loro piacimento. Il loro modus operandi è apparentemente sbrigativo e disordinato ma incredibilmente efficace, sopratutto nei contesti lavorativi. In questi amibiti Ariete affronta i problemi “di petto” e sa sempre quando è necessario un denso impegno.

Vergine

Fortemente pragmatici e votati alla perfezione, non possono che rientrare in lista, in quanto i nati sotto il segno della Vergine detestano essere considerati un peso, o comunque d’intralcio anche in contesti dove sono comunque loro i più efficienti. Non competitivi in quanto essendo pragmatici, ambiscono solo al risultato finale, e non sono alla ricerca della pura e semplice “gloria personale” che sembrano quasi disprezzare.