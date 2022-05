­Nel complesso mondo maschile, molto più diversificato rispetto a quanto non si possa pensare, inevitabilmente rientrano tutte le sfaccettature che la società a volte mette in evidenza, e a volte meno: non tutti gli uomini hanno una “forza” caratteriale spiccata ed incidente, al contrario sono decisamente parecchi i segni che manifestano quella che in maniera dispregiativa viene chiamata debolezza. Non che sia necessariamente un male: si tratta di personalità più volubili e sensibili, che lo zodiaco prova a mettere insieme in segni molto specifici. Ecco quali!

Quali sono gli uomini più “deboli” dello zodiaco? Ecco la risposta

Bilancia

E’ quasi autoritario nei contesti sociali e lavorativi, ma mostra il fianco nelle situazioni molto personali. L’uomo nato sotto questo segno è romantico e solitamente vede il buono anche dove non c’è in realtà. Ecco perchè tendono a soffrire in maniera particolare in contesti amorosi.

Toro

È nato per primeggiare, ma è fin troppo sensibile alle critiche che inevitabilmente piovono su chiunque. Troppo spesso sembra dimenticare gli innumerevoli pregi che questo segno porta con sé, come la capacità di interpretare le reazioni umane, la forza di volontà e tanto altro. È “debole” principalmente perché è troppo preoccupato di ciò che pensano gli altri.

Vergine

L’uomo Vergine sa perfettamente le proprie debolezza anche lui è fondamentalmente vittima di se stesso: non è particolarmente competitivo ma tende a non essere mai realmente soddisfatto del proprio operato. Per questo motivo basta poco per minare certezze spesso accumulate con fatica e costanza nel corso degli anni.