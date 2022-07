Il comparto “talenti” divide solitamente il concetto di intelligenza: secondo alcune posizioni il concetto stesso di una predisposizione naturale verso una determinata azione non è credibile in maniera definita, mentre secondo altri “si nasce” con una predisposizione molto specifica e basta. E’ indubbio che per alcuni apprendere nozioni anche molto complicare appare molto più semplice che in altri, ma non necessariamente questo fattore e legato all’intelligenza tradizionale. Anche lo zodiaco “dice” che esistono segni più talentuosi di altri, e tra le donne questo concetto è particolarmente lampante. Quali sono le più talentuose in assoluto?

Le donne più talentuose secondo lo zodiaco. Le conosci?

Capricorno

Sono estreamamente e naturalmente portate per avere un senso degli affari, quindi il loro talento è inerente al concetto del denaro: sono quindi naturalmente portati a riuscire a guadagnare il massimo da qualsiasi situazione, ma anche quando si parla di essere più parsimoniosi danno il loro meglio. Meno portati alle capacità artistiche.

Vergine

Razionali e quindi assolutamente legati a contesti logici, come i problemi quotidiani ma anche i rompicapo e le problematiche sociali. Le donne Vergine sanno molto bene come far leva sugli altri, quindi ad esempio spiccano nell’ambito “legale”, nel ruolo di avvocati, notai e quant’altro, ma si difendono bene anche nel settore artistico.

Sagittario

Sono spiriti liberi, le personalità femminili nate sotto il segno del Sagittario sanno come far breccia nei cuori delle persone grazie all’empatia e alla “purezza” del loro carattere. La loro capacità migliore è saper ascoltare i problemi degli altri e decidere di offrire supporto.