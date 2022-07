Non siamo tutti uguali anche se molti condividono comportamenti simili o addirittura analoghi, a partire dal senso di vivere comuen, quello legato alle routine, che evidenziano il nostro modo di intendere la realtà. Anche il concetto di ordine, spesso riferito a quello “fisico”, ossia il caos che in maniera più o meno incidente siamo soliti “tenere a bada”, non è uguale per tutti. Tra le donne esistono molte personalità molto misurate e rigorose in tal senso, ma anche tante altre che sono famose per essere disordinate. Quali sono, secondo lo zodiaco, le donne più disordinate?

Queste sono le donne più disordinate secondo lo zodiaco. Eccole!

Gemelli

Hanno un concetto di ordine che è profondamente personale ma che dall’esterno appare semplicemente disordine. Gemelli non è disordinata perchè si annoia nel mettere in ordine, ma per una questione concettuale: è sempre molto attiva e con la “mente direzionata in mille direzioni”, quindi l’ambiente dove vive riflette appieno questa peculiarità.

Pesci

Disordinata ma consapevole di esserlo, eppure Pesci nella controparte femminile riesce a trovare quasi ogni cosa, in quanto il suo è un disordine sopratutto estetico. Anche in questo caso riflette il modo di pensare della personalità. Ma sopratutto in ambito sociale è molto efficiente.

Acquario

La disordinata “tipica”: se cura molto il proprio look, non si può dire lo stesso del resto dell’ambiente in cui vive, che non è mai “sporco” ma sempre estremamente caotico. Fa una grande fatica a tenere in ordine anche una stanza con quasi niente. Non è propriamente la più organizzata.