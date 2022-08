In estate con le alte temperature l’alimentazione diventa fondamentale per avere il giusto equilibrio di leggerezza ma anche di buone energie per il nostro corpo. Se non abbiamo molta voglia di stare troppo ai fornelli possiamo trovare dei sughi leggeri e facili da preparare per poter fare degli squisiti pranzi estivi.

Sughi pronti: ecco i più digeribili in estate, la lista

Il primo sugo che consigliamo è quello di salmone. Ecco i procedimenti da seguire: mettete a bollire le penne in copiosaacqua salata. In una padella collocate il burro con un cucchiaio di olio, mettete il salmone con la pelle rivolta verso il basso e fatelo cuocere per 2 minuti, poi giratelo. Una volta che sarà omogeneamente rosa, levatelo dalla padella.

Nella stessa padella aggiungete l’aglio spellato e i gamberetti e fate cuocere per 30 secondi. Versate il vino e una volta che questo sarà evaporato unite la panna. Sfilettate il salmone, diminuendolo in fiocchetti e unitelo ai gamberetti. Regolate di sale e pepe ed infine scolate la pasta, versatele nella padella e fate saltare per qualche secondo.Cosi facendo avrete un piatto buonissimo con un leggerissimo sugo.

Un altro sugo buono e leggero è quello di scampi e limone. Questa ricetta è molto rapida. Infatti il sugo con gli scampi si prepara nel tempo di cottura delle linguine. È perfetta quindi se volete preparare un rapido primo senza però rinunciare a mostrare qualcosa di accuratamente buono.

Ecco la preparazione: mettete a bollire l’acqua e buttatevi le linguine. Intanto lavate e strofinategli scampi, fateli asciugare e tagliateli in 2 nel senso della lunghezza. Prendete una pentola spaziosa e chiusa dal coperchio e fatevi aromatizzare l’aglio con tanto olio nel microonde a 650 Watt e levatelo quando l’aglio sarà colorito, circa 1 minuto e mezzo.

Collocate ora gli scampi, salate, mettete peperoncino a vostro gusto e cuocete circa 4 minuti a 500 Watt, girandoli una volta a metà cottura. Successivamente potete aggiungere un po’ di pomodoro. Scolate la pasta al dente e spostatela nel tegame con gli scampi, poi insaporitela con il succo del limone, la scorza gialla tagliata a filamenti sottili e un pugno di prezzemolo fresco lavato e tritato. Infine mescolate bene e servite subito.

Ecco dunque due squisiti e leggeri sughi da poter cucinare per portare piatti buono ed eleganti anche durante l’estate.