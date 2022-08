Se vuoi rendere felice il tuo gatto, fai queste 5 cose

Chi ha un gatto sa molto bene quanto questi felini, per quanto siano belli, ci risultino molto più freddi rispetto ad un cane. Bisogna sempre prendersi cura del proprio animale, in particolare, bisogna capire come renderlo felice. I gatti sono animali piuttosto semplici da gestire. Per farli contenti però non basta nutrirli e dare loro un tetto sotto il quale ripararsi. Hanno anche loro bisogno di cure e di affetto e di qualche piccola attenzione. Ecco qui come fare felice il tuo gatto.

Un buon cibo a disposizione

I gatti amano la buona tavola. Se il cibo non è di loro gradimento, difficilmente se lo faranno andare bene e lo rifiuteranno. Al contrario, quando amano una cosa non c’è sazietà che tenga, per questo spesso i felini hanno la tendenza a ingrassare. L’obesità è un problema abbastanza comune tra gli animali domestici, perché i padroni in genere non conoscono le quantità giuste da dare in base al peso e tendono ad accontentare l’amico a quattro zampe con spuntini fuori pasto. Per il benessere del gatto, invece, è necessaria un’alimentazione corretta, esattamente come per noi esseri umani.

Corretto riposo

Non è un segreto che ai gatti piaccia dormire. Durante la giornata è tanto il tempo che passano a poltrire e sonnecchiare. Questo perché i felini sono animali essenzialmente notturni. Quello è infatti il momento in cui amano di più andare a caccia e scorrazzare in giro. Per questo poi durante la giornata sentono il bisogno di riposarsi. E in questo caso niente è meglio di un buon giaciglio, preferibilmente qualcosa di nuovo da conquistare.

L’ora delle coccole che non deve mancare

Chi non ama le coccole? Anche i gatti non fanno eccezione, anche se alcuni hanno delle preferenze ben precise. Certi felini non amano essere toccati se non quando lo decidono loro. In generale amano essere accarezzati dietro le orecchie, sotto il mento e intorno al naso e, quando sono in piedi, dalla testa all’inizio della coda, lungo la colonna vertebrale.

Il gioco

I gatti sono dei veri giocherelloni. Per questo se vuoi farlo felice basta che gli dedichi qualche minuto tornando dal lavoro per farlo muovere. Ricordati, però, di non provocarlo e giocare con le mani, perché gli daresti un messaggio sbagliato, rischiando di farti graffiare anche in altre situazioni. Se lo abitui a giocare con il tuo corpo gli insegni da attaccarti. Piuttosto serviti di oggetti per giocare con lui.

La salute in primis

I felini possono contrarre diverse malattie sia dentro che fuori casa. Come già detto, è importante tenere d’occhio l’alimentazione e sintomi visibili come le orecchie sporche o le infezioni oculari. In generale, poi, è sempre meglio portare il gatto dal veterinario per un controllo almeno due volte l’anno per essere sicuri che stia bene. E se passa molto tempo fuori, non dimenticare di sottoporlo a regolari trattamenti contro vermi e pulci.