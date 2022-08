La diversificazione del carattere femminile spesso “sovrasta” quello maschile, in sostanza per molti le donne hanno più sfaccettature e per questo motivo sono maggiormente flessibili e capaci. Anche in una relazione, sopratutto in situazioni problematiche sono proprio le esponenti femminili le più adatte a gestire lo stressi e risultare sempre stabili o almeno risultare tali. Ma anche tra le donne “spiccano” e si evidenziano alcune personalità che sono praticamnte impossibili da far “crollare” emotivamente. Secondo lo zodiaco si tratta sopratutto di alcuni segni, legati a donne particolari. Quali sono?

Queste sono le donne più stabili secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Ariete

La donna Ariete ha un’elevata capacità deduttiva della situazione che si appresta a comprendere, ed è molto sicura delle proprie capacità. Il risultato è che si “autoconvince” di avere un controllo completo o quantomeno sufficiente per non perdere mai la calma. Spesso le donne Ariete sono adatte a ricoprire ruoli delicati per questo motivo.

Vergine

Ha un po’ la “fissa” del controllo sulle persone, ma non diretto, quanto piuttosto un “tenere buoni” gli umori di chi conosce. Vergine infatti non è una donna chiacchierona ma è molto sintetica ed ha un grande potere persuasivo. Se una donna Vergine viene portata all’esasperazione significa che lo abbiamo fatto apposta.

Bilancia

Ha anche lei un limite di sopportazione e di controllo dei propri nervi encomiabile, quasi “anormale” perchè non è una “sfinge”, si capisce quando è adirata o molto felice ma quando vuole riesce a tenere tutto sotto controllo. Solo in alcune situazioni si evidenzia per quello che è, una personalità molto poliedrica ed espansiva.