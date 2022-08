Una personalità fiera spesso viene confusa con una orgogliosa, o addirittura “sbruffona”, anche se il termine originale identifica piuttosto una completa consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità. Un individuo può essere fiero della propria personalità ma questo non significa che non possa evidenziare in maniera onesta i propri difetti, ma si può essere anche fieri della propria unicità, e lo zodiaco evidenzia queste personalità in modo molto definito, ecco perchè è possibile “raggruppare” i segni che sono famosi per essere i più fieri.

I segni zodiacali più fieri sono solitamente questi 3. C’è il tuo?

Leone

Non può mancare Leone, un vero “maestro” nel convincere gli altri ad evidenziare le sue indubbie capacità ma allo stesso tempo “celare” o rendere meno evidenti i difetti , che comunque non sono proprio “eliminati”. Leone si “vende benissimo”, ed è molto fiero delle proprie sensibilità e capacità deduttive.

Scorpione

Scorpione “non se la tira”, ossia non si vanta delle proprie azioni ma comprende quali sono i settori nel quale spicca positivamente e in quali invece mostra qualche criticità. Si tratta di un segno sicuramente orgoglioso ma anche fiero della propria personalità, pur non essendone mai soddisfatto al 100 %. Scorpione infatti è sempre alla ricerca di una “generica perfezione”.

Ariete

Profilo intraprendente, solare e dotato di tantissime qualità peculiari. Si tratta di una personalità unica nel suo genere che è in grado di erigersi sugli altri in quanto a fierezza anche se questo tratto viene spesso confuso con la vera “spacconaggine“. In realtà Ariete è dotato anche di una profonda vena autoironica.