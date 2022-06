L’essere umano e per sua stessa natura, bugiardo: le menzogne fanno parte della nostra natura anche se esistono varie “gradazioni” di bugie: il rapporto che la società ha verso i “fatti non veri” è negativo, ma solo di facciata: alcune persone infatti ne hanno fatto un mestiere, e in molti settori essere un buon bugiardo è consigliabile se non addirittura indispensabile. Gli Spacconi non sono per forza bugiardi ma rappresentano una schiera di persone che ama “millantare” capacità e successi anche quando non corrispondono al vero, inventandoli di sana pianta oppure “gonfiando” i propri racconti. Quali sono, secondo lo zodiaco, gli spacconi “tipici”?

Gli “spacconi” dello zodiaco, li conosci? Attenzione, eccoli!

Ariete

Non è un ottimo bugiardo ma è uno spaccone di buon livello, sopratutto quando deve fare una buona impressione su qualcuno. Anche se è sempre un po’ insicuro, rapidamente comprende che “apparire” sicuri di se, con racconti più o meno credibili, sicuramente convincerà qualcuno.

Acquario

Altro segno che non ama le bugie ma per non sfigurare tende ad essere sensibilmente competitivo. L’Acquario “medio” preferisce far parlare i fatti rispetto alle parole, ma spesso questi “fatti” non trovano corrispondenza vera e propria al 100 %, ma sono “gonfiati” ad hoc.

Gemelli

Decisamente bugiardo anche quando non necessario: un segno come Gemelli non può che essere presente in lista anche se è un “millantatore” poco efficace e credibile. Gemelli rappresenta quello spaccone ma che ci crede davvero, colui (o colei) che prova ad essere molto più invidiabile di quanto in realtà non sia.