Per il giardino e quindi per le nostre piante, agosto è un mese di preparazione, manutenzione e pulizia. Rimuovete i rami che vi sembrano secchi e vecchi dagli arbusti e dalle siepi, e rinnovate le pacciamature che avete creato per conservare umido il terreno.

Anche in questo caso si rimuove le infestanti che proprio nei mesi caldi saranno cresciute rigogliose e volontarie. Oggi vedremo anche le migliori piante da piantare in questo mese.

Ti potrebbe interessare: Se i tuoi coltelli non tagliano più bene, usa questo trucco della nonna

Queste sono le piante migliori da piantare ad agosto: la classifica

Iniziamo con i gigli. Questi sono i fiori estivi per antonomasia: da giugno fino a settembre straripano di colore il nostro giardino. Parliamo di una delle bulbose più attraenti. Gli odorosissimi fiori difatti numerano un grande ventaglio di colori: bianco, rosa, rosso, giallo, viola e così via. Necessitano di un terreno pieno di sostanze organiche e all’evenienza è adeguato dare loro concime adatto. Si riproducono per divisione dei bulbi o per semina. Continuiamo con le peonie.

Il periodo più buono per seminare questo fiore raffinatissimo è da fine agosto a novembre: ciò consente alla peonia di ramificare prima che cominci la ripresa della vegetazione. Il terreno più ospitale è quello argilloso, pieno di humus e ben bonificato. Sono fiori che amano il pieno sole e tanto spazio. La produzione delle peonie accade normalmente per via vegetativa; con la sementa i tempi sono abbastanza lunghi: occorre aspettare 7-8 anni per vedere sbocciare una nuova piantina.

Parliamo adesso delle begonie. Queste sono stupende e colorate piante decorative. Potete coltivarle sia nel vostro giardino che nei vasi sul terrazzo. Per piantarle aspettate il mese di agosto e scegliete un luogo piacevolmente freddo e umido: clima distintivo del suo paese di nascita. Stiamo parlando di una pianta dei tropici che ama, per crescere, zone d’ombra. Se trova il luogo ideale in quanto a clima e terreno vi donerà una rigogliosa fioritura da aprile fino ad ottobre. Infine, abbiamo la viola del pensiero.

La viola del pensiero è una delle piante semi-perenni più sparse dei nostri giardini. Di gran voga nell’Inghilterra dell’800 ha poi conquistato i giardini di tutto il mondo con la finezza del suo fiore. Tante le molteplicità e i colori disponibili. La sua esposizione al sole varia a seconda del clima delle regioni in cui dimora.

Il periodo perfetto per seminarle è agosto e con questo fiore concludiamo la lista dei migliori fiori di questo periodo.