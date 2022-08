La capacità di sapersi adattare ai contesti più disparati, anche quelli a noi nativamente sconosciuti è indubbiamente un pregio non da poco, e non a caso l’adattabilità viene considerata un pregio assoluto, soprattutto se ben misurata e relazionata ai contesti sociali. Infatti c’è il rischio, se si “esagera” con alcuni comportamenti, di dare l’impressione di una incoerenza diffusa, ossia di non seguire un filo logico e legato alla propria personalità. Ma anche lo zodiaco evidenzia in modo abbastanza chiaro quali sono i segni più adattabili, che non hanno problemi a relazionarsi con personalità molto diverse. Quali sono?

Ecco i segni più “adattabili” secondo lo zodiaco. Li conosci?

Toro

Ha una personalità forte, distintiva e caratteristica, oltre che fortemente accentrativa. Toro è famoso per essere testardo ma non è assolutamente ottuso, al punto che sono in molti a sottovalutare la sua capacità di adattamento che invece è decisamente molto alta. Toro comprende che per vivere bene bisogna anche ascoltare e seguire in alcuni casi dei consigli.

Scorpione

Discorso simile per Scorpione che però è apparentemente più “passivo”, in quanto è solito non evidenziare la propria adattabilità a tutti e sopratutto evidenziarla in modo pratico. Scorpione è un po’ “tirato” al punto da sembrare un po’ rigido ma nelle condizioni adatte riesce ad essere incredibilmente versatile.

Sagittario

Sagittario ha pochi “punti fondamentali” che segue in modo particolare nella propria vita, generalmente sono valori come la realtà, il senso di giustizia e la sensibilità umana. Essendo questi adattabili a quasi ogni contesto, è difficile percepire Sagittario come “fuori luogo”.