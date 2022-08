Se i tuoi coltelli non tagliano più bene, usa questo trucco della nonna

Quando i coltelli non tagliano più bene, è arrivato il momento di affilarne le lame. A lungo andare i coltelli da cucina, come ogni utensile della casa, hanno bisogno di una piccola manutenzione, per tornare a svolgere il proprio compito. Forse non ci hai mai pensato, ma i coltelli sono tra gli strumenti utilizzati con più frequenza in casa! Come potremmo tagliare il formaggio, una fetta di torta o un frutto senza servirci di un coltello? Ecco perché è importante conoscere un metodo facile ed efficace per affilarne le lame, quando diventano del tutto smussate.

Un trucco facile da usare, se i tuoi coltelli non tagliano più bene

Ti sei accorto che i coltelli non tagliano più bene come una volta? I nostri nonni potevano contare sull’aiuto di un arrotino, una figura professionale che è sparita col tempo. Adesso è più facile buttare via i coltelli e comprarne di nuovi, per avere nuovamente lame affilate.

Nelle prossime righe, però, vogliamo suggerirti un rimedio casalingo per conservare e migliorare l’affilatura dei coltelli. Tutto quello di cui avrai bisogno sarà della semplice carta alluminio e la lama da affilare. Dovrai strappare un foglio di carta stagnola, ripiegarlo più volte su stesso, per renderlo più spesso. Passa quindi il coltello sulla carta per parecchie volte, come se volessi tagliare la carta alluminio. Con questo semplice trucco della nonna, la lama tornerà affilata e riuscirà a tagliare nuovamente gli alimenti.

Altri trucchi per affilare le lame dei coltelli

In alternativa, se i tuoi coltelli non tagliano più bene, potresti ricorrere a una semplice tazza di quelle che usi per bere il tè. Girala al contrario e usa la parte della ceramica più grezza per affilare la lama. Basterà passare il coltello sul bordo facendo movimenti netti e veloci. Affila entrambi i lati del coltello più volte e avrai di nuovo lame affilate e taglienti.

Hai mai provato ad affilare un coltello, servendoti di un altro coltello da cucina? Ciò che conta è che siano della stessa lunghezza. Sfrega fra loro le lame, facendone scorrere una sull’altra. Comincia dalla parte vicino all’impugnatura del coltello e procedi fino alla punta.

Dopo esserti occupato di un lato, gira la lama e fai lo stesso con l’altro lato del coltello. Ripeti questa operazione per molte volte. Più l’acciaio della lama sarà duro e più volte dovrai ripetere questo procedimento, anche fino a cento, se necessario. Ti richiederà un po’ di tempo, ma ne varrà la pena! Alla fine avrai coltelli affilati, come fossero nuovi!