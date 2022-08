Nessuno lo sa, ma l’albero di gelsi ha proprietà incredibili, ecco perché dovresti piantarlo

Un albero di gelsi non solo decora il nostro giardino e ci fornisce dei frutti deliziosi, ma protegge la casa dalle avversità e sfortuna. I gelsi sono bellissime aggiunte a qualsiasi paesaggio. Sono praticamente esenti da manutenzione, hanno uno splendido fogliame autunnale, fanno ombra durante il caldo estivo e le loro bacche sono una delizia per gli uccelli e per gli esseri umani. Inoltre, i frutti di questi alberi sono praticamente indistruttibili.

I gelsi (Morus spp.) sono alberi da fiore decidui che crescono bene in una varietà di climi. Esistono due tipi principali di gelso: Asiatici e nativi americani. Le specie asiatiche di gelso sono più comuni in Europa mentre le specie native americane sono più comuni negli Stati Uniti sudorientali. La specie asiatica ha frutti commestibili, mentre la specie nativa americana è tipicamente coltivata per il suo bellissimo colore autunnale delle foglie.

I gelsi offrono una serie di vantaggi, tra cui la riduzione dell’erosione del suolo, l’aumento della fertilità del terreno, una migliore ritenzione idrica e una riduzione delle temperature intorno alla casa. Queste piante tollerano diversi tipi di terreno e livelli di PH e si adattano meglio ai climi temperati. Hanno una crescita relativamente rapida e si mantengono facilmente, con esigenze di manutenzione ridotte.

Inoltre, hanno anche differenti usi. Mentre le foglie dei gelsi sono un’ottima aggiunta al cumulo di compost, i frutti degli alberi sono commestibili e possono essere utilizzati per produrre marmellate, gelatine e persino bevande alcoliche come vino e brandy. Le foglie del gelso asiatico possono anche essere utilizzate per nutrire i bachi da seta che producono seta per i tessuti.

La corteccia del gelso ha molti benefici per la salute, tra cui la capacità di abbassare la pressione sanguigna e il colesterolo. Le foglie possono essere utilizzate per alleviare la tosse e il tè di gelso ha proprietà antitumorali. Le radici del gelso possono essere utilizzate per combattere le infezioni.

Dove piantare l’albero di gelsi?

A seconda della specie, il gelso può tollerare diversi tipi di terreno, compresi quelli con un PH elevato, anche se preferisce terreni ben drenati. I gelsi tollerano anche diverse condizioni di luce solare, compresa un’ombra parziale. Se stiamo pensando di piantare alberi di gelso nel nostro giardino, dobbiamo sapere che possono raggiungere un’altezza di qualche metro. Anche se i gelsi possono tollerare l’ombra parziale, produrranno più frutti nelle zone più soleggiate.

Inoltre, ai piedi di un albero di gelsi possiamo piantare diversi tipi di piante ornamentali che non sopportano l’esposizione diretta dei raggi del sole. In natura fioriscono spesso le violette, le quali hanno bisogno di un posto ombreggiato per crescere in salute.

I gelsi possono beneficiare di un’applicazione annuale di fertilizzante. Sebbene i gelsi siano abbastanza resistenti e richiedano poche cure, alcuni parassiti che notoriamente attaccano i gelsi sono i coleotteri giapponesi, i bachi e gli afidi. Per prevenire i problemi di tarli e coleotteri giapponesi, è possibile coprire i rami più bassi con stoffa o sacchetti di carta. Gli afidi possono essere controllati con spray o introducendo le coccinelle nel giardino.