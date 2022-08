Oroscopo Paolo Fox settimana dal 22 al 28 agosto 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 22 al 28 agosto 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di agosto sta per concludersi. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con molta frenesia. Lunedì e martedì saranno due giornate febbrili, pieni di cose da afre. Cerca di mantenere la calma, perché la Luna in quadratura potrebbe renderti più agitato del dovuto. Per fortuna da pochi giorni Marte è in aspetto favorevole e ti fornisce tutta la forza e l’energia necessarie. Venerdì Mercurio diventerà opposto: meglio fare più attenzione alle spese di troppo. Giovedì la giornata migliore.

Toro

Martedì il Sole comincerà un bel transito che ti restituirà vigore ed energia, ma meglio sempre non strafare. Sarà la settimana ideale per cominciare una dieta disintossicante e rimetterti in forma. Lunedì e martedì potrai contare anche su una bella Luna: approfittane, per dare più spazio all’amore. Giovedì e venerdì si preannunciano due giorni sottotono, un po’ nervosi. Meglio fare lo stretto necessario e rimandare gli impegni più gravosi ai giorni successivi.

Gemelli

La settimana comincerà bene, con il Sole, Venere e Giove in aspetto favorevole. Da lunedì dovresti iniziare a studiare nuove strategie, lavorare su nuovi progetti che potrai mettere in pratica da venerdì in poi. Il 26 agosto, infatti, Mercurio, tuo pianeta protettore, tornerà attivo. Giovedì e venerdì saranno due giornate molto interessanti, sotto ogni punto di vista. Weekend sottotono.

Cancro

La tua settimana comincerà molto bene, grazie alla presenza della Luna nel segno. Tra lunedì e martedì potrai fare passi avanti in amore, perfino incontrare una persona interessante, se lo vorrai. Sul fronte lavorativo ci saranno ancora diversi grattacapi da affrontare. Oltretutto, venerdì Mercurio, pianeta degli affari, diventerà contrario. Ti occorrerà ancora molta pazienza e diplomazia per ritrovare più stabilità. Sabato e domenica promettenti: perché non organizzi qualcosa di piacevole con amici o con la persona amata?

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con il piede giusto. Martedì dovrai dire addio al Sole che approderà nel cielo della Vergine. Non dovrai disperare. Rimarrà un cielo importante, sia in amore, sia nel lavoro. Inoltre, giovedì e venerdì avrai la Luna e Venere nel tuo segno: ti aspettano 48 ore particolarmente intriganti per l’amore, per i contatti, i nuovi incontri.

Vergine

Martedì l’ingresso del Sole sancirà la stagione del tuo compleanno. Il fine settimana vedrà anche la Luna nel tuo cielo. L’ideale sarebbe fare un programma particolare, organizzare qualcosa di speciale con la persona amata. Venerdì Mercurio lascerà il tuo segno, ma non dovrai preoccuparti, perché diventerà neutrale. In compenso i primi di settembre Venere raggiungerà il tuo segno. Le storie che nascono in questi giorni potrebbero avere un futuro interessante.

Bilancia

La settimana si preannuncia molto stimolante. Con Venere di nuovo favorevole l’amore sta ritrovando più equilibrio. Dovresti approfittare di questo periodo per cominciare a vivere con più leggerezza. Lunedì e martedì potrebbero essere due giornate un po’ nervose. Megli. Weekend o fare attenzione sul lavoro o se stai portando avanti un accordo, una trattativa delicata, un questione legale. Con Giove sempre in opposizione meglio usare cautela e cercare un compromesso. Per fortuna, venerdì Mercurio, il pianeta degli affari e della comunicazione, raggiungerà il tuo segno.

Scorpione

La tua settimana sarà molto interessante. Partirà alla grande: lunedì e martedì una magnifica Luna in Cancro ti offrirà buone risorse, intuizioni importanti. Bel momento per l’amore, nonostante Venere sia ancora in quadratura. Chi sta avendo piccole tensioni in famiglia, farebbe bene a mantenere la calma, provare a contenere la sua natura irascibile. Occhio alle finanze: negli ultimi tempi hai dovuto affrontare delle spese di troppo. Weekend promettente.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana si preannuncia ricca di stimoli. È un bel momento per agire e mettersi in gioco, in amore così come nel lavoro. Giovedì e venerdì saranno due giornate di grande forza, accompagnate da Luna, Venere e Giove in aspetto favorevole. Purtroppo, da martedì il Sole sarà in dissonanza. Potresti sentire meno in forma, fare i conti con più stanchezza o nervosismo. Sarà utile prenderti cura di te, regalarti delle piccole pause rigeneranti. Fine settimana nervoso.

Capricorno

Finalmente stai recuperando terreno, soprattutto in amore, ma non solo. Certo che sul fronte lavorativo non ti dispiacerebbe avere piccole garanzie in più. Lunedì e martedì dovrai fronteggiare gli effetti di una Luna in opposizione: ti occorrerà doppia prudenza, per non discutere con qualcuno. Molto promettenti le giornate tra sabato e domenica.

Acquario

Da giorni stai ritrovando la tua natura più ribelle, la voglia di metterti in gioco in qualcosa di nuovo ed emozionante. Nei prossimi giorni crescerà al voglia di recuperare più libertà, alleggerirti di qualche fardello. Se dovrai rientrare in ufficio, potresti sentirti un po’ nervoso e insofferente, specie tra giovedì e venerdì. Venerdì Mercurio tornerà attivo e ti darà manforte a livello lavorativo e finanziario.

Pesci

La settimana ti regalerà di nuovo dei momenti di serenità, quelli che ti sono mancati nel weekend appena trascorso. Lunedì e martedì, infatti, la Luna in Cancro ti regalerà energia e vitalità. Anche chi di recente ha vissuto dei disagi in famiglia, ritroverà più forza e ottimismo. Le uniche giornate da affrontare con molta cautela saranno quelle di sabato e domenica. Ti converrà evitare gli impegni stressanti, fare qualcosa di rilassante, senza troppo caos intorno.