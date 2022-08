Se sei a Milano e vuoi andare a mare, ecco le spiagge più vicine da raggiungere

Agosto sta per volgere al termine ma le giornate di caldo ancora non sono terminate. Tante persone sono già rientrate a casa o hanno deciso di rimanere nei pressi di casa, ma se avete voglia di trascorrere una giornata di mare nei pressi di Milano, siete nel posto giusto. Ecco qui i posti di mare vicino Milano e come raggiungerli.

Val Verzasca

125 km di distanza da Milano, potrete raggiungere quelle che qualche anno fa sono state definite le “Maldive di Milano”: la Val Verzasca. Un tempo un luogo sconosciuto ai più, La val Verzasca è il posto perfetto per sfuggire al caldo torrido di Milano. Si trova nel Canton Ticino, in Svizzera ed è un paradiso naturale caratterizzato da un fiume che scorre tra rocce levigate che assume sfumature incredibili, che dal verde virano verso lo smeraldo e l’azzurro.

Framura, Baia del Levante

Framura è un piccolissimo paese ligure, arroccato nella Baia del Levante. Le sue spiagge sono raggiungibili esclusivamente a piedi, tramite sentieri che scendono a picco sul mare. Dai lidi attrezzati con i principali comfort, alle spiagge libere isolate e silenziose, Framura è un piccolo gioiello della costa ligure, ad appena due ore da Milano.

Arenzano, Genova

Una spiaggia amata dai milanesi, che per arrivarci prendono il famoso “treno del mare”, che da Milano porta a Genova e in tutte le località balneari della Liguria. La spiaggia di ciottoli grandi e piatti si alterna a lidi sabbiosi o di ghiaia, attrezzate o libere. Si passa dalle spiagge con tutti i comfort alle calette raggiungibili solo a piedi o in barca, dove la tranquillità regna sovrana. Il mare è blu e profondo, con discese molto ripide specialmente sulle spiagge di ciottoli.

Spiaggia della Chiesetta, Val Trebbia

Lungo le gole e i canyon della Val Trebbia c’è una spiaggia di sabbia bianca finissima, dove il fiume compie una curva e l’acqua ottiene colori caraibici. Proprio sotto il comune di Brugnello si trova la Spiaggia della Chiesetta, che prende il nome da una chiesa medioevale a picco sul fiume. Il viaggio vale la pena non solo per le meravigliose acque della spiaggia, ma per il piccolo borgo di Brugnello, abitato solamente da 11 persone. Le case disabitate sono state rinnovate e decorate dai numerosi artisti che negli anni hanno visitato il paese, trasformandolo in un luogo unico.

Lago di Como

Il lago di Como è una meta amatissima dai milanesi, che si recano sulle sponde del lago durante il weekend o le vacanze estive. Sono oltre trenta le spiagge, libere o attrezzate, disseminate lungo le sponde del lago di Como. Oltre al bagno, è possibile anche andare sul lago per una gita in canoa, o in barca a vela, oltre che per passeggiate ed escursioni.