Il contesto consumistico ci mette davanti ad una questione di scelte, che inevitabilmente evidenziano come dobbiamo “apparire” nei confronti degli altri. La società da sempre ha portato l’evidenziare alcuni atteggiamenti, e alcune persone quasi senza accorgersene tendono più o meno a “seguire la massa”, sia in fatto di abitudini che di modo di parlare, ma anche nell’aspetto. Eppure sono sempre esistiti gli alternativi, persone che, in modo molto naturale, riescono a distinguersi dalla massa, risultando a loro modo unici. Se l’anticonformismo in alcuni casi, se “forzoso” è quasi più “finto” del conformismo, questi segni sono famosi proprio per essere gli alternativi dello zodiaco.

Ecco i 3 segni più alternativi secondo lo zodiaco. Indubbiamente unici!

Pesci

Non segue quasi mai la massa, ma non perchè non voglia, in quanto non ha velleità di apparire forzatamente alternativo. E’ assolutamente autentico il “sentirsi fuori posto” da parte di Pesci che una volta raggiunta la maggiore età si trova davanti a due strade: seguire la massa in modo forzoso, “tradendo la propria indole” oppure fare di testa propria, che è la scelta che molti adottano.

Scorpione

Scorpione non ha bisogno di “mettere i cartelli” per risultare unico. Ha un’opinione molto precisa e arguta su quasi tutto, ma non espone il proprio pensiero per “sentito dire”. Detesta i luoghi comuni e le banalizzazioni spinte, ecco perchè è considerato una voce fuori dal coro in vari ambiti.

Cancro

Appare quasi incontrotendenza ma Cancro è realmente una sorta di “bastian contrarioo” in molte situazioni. Ma non lo fa “apposta”, Cancro si veste e si comporta in modo apparentemente “fuori moda”, ma essendo questa ciclica spesso anticipa i tempi. L’essere alternativo per Cancro non si limita all’aspetto, non è una persona che è portata a seguire la corrente.