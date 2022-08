Oroscopo domani Paolo Fox, 23 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, martedì 23 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 23 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un’altra giornata molto interessante. Stai vivendo un bel periodo di crescita e le prossime settimane continueranno in questo modo. I Leone single, che vorrebbero fare un incontro particolare, dovrebbero puntare su mercoledì e giovedì, quando la Luna transiterà nel segno. Se una storia non funziona dovresti mollare il tuo orgoglio e tornare indietro sui tuoi passi. Queste stelle ti aiuteranno a dimenticare con facilità i trascorsi tristi.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani, con l’arrivo del Sole nel tuo cielo, comincerà una fase di grande lavoro. Potresti fare incontri importanti, nuove collaborazioni di lavoro. Sarà un primo assaggio di questa rimonta che avrà il suo culmine a partire da marzo 2023. Sono molti i nati in Vergine che sentono la necessità di lavorare su molte cose, portare avanti diversi progetti e soluzioni. Anche l’amore adesso è più protetto rispetto ai mesi passati.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà un’altra giornata un po’ irritante, fastidiosa. In questo momento la tua esistenza è in piena elaborazione. Forse stai studiando una nuova strategia per i prossimi mesi, nuovi progetti di lavoro. In amore solo le coppie davvero solide hanno superato i mesi passati. Per fortuna, Venere è ancora amica e fra pochi giorni Mercurio entrerà nel tuo segno.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani si preannuncia un’altra giornata che ti regalerà intuizioni importanti, merito della Luna in Cancro. Se nasceranno nuove dispute in amore, dovresti cercare di risolverle con calma. Potrebbe trattarsi solo di una lontananza psicologica o fisica. Con Venere ancora in aspetto contrario dovrai fare un po’ di attenzione in più con i sentimenti e in famiglia. Chi vuole fare una proposta, incontrare una persona dovrebbe muoversi entro mercoledì.