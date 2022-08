Trucco freezer 2022: usa due palline di carta stagnola, ecco perché!

Ecco il trucco freezer 2022 che sta prendendo piede nelle cucine degli italiani. Si tratta di un pratico escamotage per pulire il congelatore ed eliminare la brina e il ghiaccio che si formano dopo un po’. Tutto ciò che ti servirà saranno due palline di carta stagnola.

Trucco freezer 2022: ecco come usare due palline di carta stagnola

Freezer e carta stagnola sono accomunati da un unico scopo. Il congelatore, per funzionare bene, va pulito con frequenza, dalla brina; la carta alluminio è in grado di assorbire facilmente il ghiaccio. Ecco perché si sta diffondendo il cosiddetto trucco freezer 2022 che prevede l’utilizzo di due palline di stagnola nel congelatore.

Se vuoi che il tuo congelatore funzioni in modo corretto, conservi al meglio gli alimenti e consumi meno corrente elettrica dovrai averne cura. Di tanto in tanto è importante pulirlo ed eliminare il ghiaccio e la brina che si formano lungo le pareti. Si tratta di un lavoro piuttosto noioso che richiede tempo e fatica.

Per prima cosa dovrai svuotare il freezer e mettere al sicuro i prodotti alimentari, affinché non scongelino. Poi, dovrai lavare ogni scomparto del congelatore, rimuovere il ghiaccio sciolto. Infine, potrai riporre le confezioni di cibo al loro posto fino alla volta successiva. E così via, all’infinito.

Come usare la carta stagnola per pulire il freezer

E se esistesse un metodo più veloce e semplice per pulire il freezer? Si tratta del trucco freezer 2002! Ti basterà della semplice carta stagnola, di quella che usi in cucina, e pochi minuti a tua disposizione. Una volta svuotato il congelatore dovrai rivestire le pareti con i fogli di alluminio. Poi, potrai riporre il cibo sui ripiani e aspettare. Il ghiaccio sarà catturato dai bordi della carta stagnola, senza pregiudicare gli alimenti. Quando non ci sarà più traccia di brina, potrai rimuovere la carta alluminio, senza sforzo.

Per una pulizia più profonda sarà meglio utilizzare un panno imbevuto di acqua e bicarbonato di sodio. Non solo ti aiuterà a igienizzare il tuo elettrodomestico, ma neutralizzerà anche i cattivi odori che si formano nel tempo. Dopo averlo pulito a fondo, potrai riporre ogni alimento al suo posto.

Temi che troppa umidità possa rovinare i tuoi alimenti, come frutta e ortaggi congelati? Prova a coprire ogni lato del freezer con alcune spugne. Assorbiranno l’umidità in eccesso, preservando i tuoi alimenti a lungo. Ricordati, però, di tenere sempre la verdura e la frutta divisi dal resto del cibo dentro il congelatore!