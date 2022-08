Nessuno lo sa, ma se lavi così i capi colorati non li macchi: “pazzesco”

I capi colorati sono difficili da lavare e da trattare perché nonostante la nostra attenzione rischiano di perdere colore e brillantezza. Quando compriamo per la prima volta quel nuovo top rosso o quel vibrante maglione viola, probabilmente non vediamo l’ora di indossarlo. Ma sul più bello che ci affezioniamo e iniziamo a utilizzare il capo per ogni uscita ecco che inizia a macchiarsi, a stingerli o a perdere brillantezza. Una visione catastrofica per il nostro amato pezzo di abbigliamento!

I rischi principali per gli indumenti colorati quando li si lava sono due. In primo luogo, è possibile che gli indumenti si macchino con gli altri capi del lavaggio. In secondo luogo, si potrebbe macchiare la lavatrice. Per quanto riguarda le macchie, gli indumenti colorati possono essere particolarmente rischiosi perché contengono coloranti che possono sanguinare o trasferirsi ad altri tessuti.

Questo può far sì che gli indumenti colorati macchino articoli come asciugamani o lenzuola durante il lavaggio. Se si lavano regolarmente questi capi questi rischi possono essere ridotti al minimo. Se siamo preoccupati per le macchie, assicuriamoci di lavare i capi colorati da soli. Così da evitare brutte sorprese.

Per mantenere vividi i colori dei capi dobbiamo utilizzare acqua fredda, per ridurre al minimo lo sbiadimento. Inoltre, versiamo nella lavatrice detersivi delicati ed evitiamo di aggiungere troppi capi in fase di lavaggio. Si potranno poi sfruttare i poteri disinfettanti, brillantanti e pulenti dell’aceto e del bicarbonato di sodio per ravvivare qualsiasi tessuto.

Capi colorati da paura

Quando si tratta di indumenti colorati chiari, è bene lavarli sempre da soli. Anche i capi delicati, come i tessuti trasparenti e la seta, dovrebbero essere lavati da soli. Hanno la tendenza a raccogliere le perdite di colore degli altri capi durante il lavaggio. Perciò è meglio evitare di rovinare questo tipo di abbigliamento.

I capi colorati vivaci, al contrario, possono perdere colore per diversi lavaggi. Ciò dipende dal tipo di lavorazione e tinteggiatura. Per cui almeno per le prime 5 volte è meglio lavare il capo da solo mettendolo in immersione prima in una bacinella con dell’acqua calda. In questo modo, ci accorgeremo subito se continua a perdere colore.

Il bicarbonato di sodio è un’ottima soluzione per eliminare le macchie dai capi, qualora una maglietta o qualsiasi altro indumento abbia subito un invasione di colore. Il prodotto va messo direttamente nel cestello della lavatrice, nella bacinella con il singolo capo oppure nella vaschetta riservata al detersivo.

Rimuove delicatamente macchie e odori dagli indumenti. Serve anche come ammorbidente naturale. La proporzione di lavaggio ideale è 1/4 di tazza di bicarbonato di sodio per ogni 20 carichi di bucato. Ma possiamo anche aggiungerlo al ciclo di risciacquo finale per intensificare il suo effetto. Quest’ultima soluzione è ottima per eliminare le macchie in maniera più efficace.

L’aceto è un altro detergente naturale che possiamo usare per pulire i vostri capi colorati senza danneggiarli. Si può aggiungere l’aceto al lavaggio come si farebbe con il bicarbonato di sodio. Anch’esso è in grado di eliminare le macchie sui tessuti colorati senza rovinare le fibre.