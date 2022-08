Tutti abbiamo bisogno di risorse, beni e servizi, che vanno “pagati” attraverso le oramai molto diversificate forme di denaro, prevalentemente contanti, ma anche carte, bancomat, bonifici e assegni, che rappresentano il presente ed il futuro in quanto strumenti di pagamento tracciabili. In particolare gli strumenti di pagamento elettronici, ossia quelli che permettono la transazione di denaro senza la “forma fisica”, ad esempio tramite bancomat e carte di vario genere sono sempre più diffuse, anzi decisamente “incentivate” da parte dello stato, che da anni si prodiga nel rendere strumenti come il POS obbligatori.

POS, fai sempre attenzione a questa cosa quando paghi

Proprio questo terminale, già molto diffuso ma anche soggetto di diversi “attriti” tra diverse categorie professionali e lo stato, è stato formalmente reso obbligatorio per ogni forma di esercente o professionista, quindi ad esempio anche i tassisti e gli artigiani. Il POS, che in inglese significa semplicemente Punto di Vendita (Point of Sale) si è a sua volta evoluto in una forma più piccola e non necessariamente dotata di cablatura (ossia i caratteristici cavi), per poter operare, anzi molti di quelli moderni sono di piccole dimensioni e operano attraverso la tecnologica Contactless.

Essendo le transazioni elettroniche sempre più diffuse bisogna stare attenti a dove si mette la propria carta, in quanto, anche se può sembrare difficile, si sono verificati alcuni “furti” di denaro elettronico ponendo questi piccoli POS in corrispondenza di borse e portafogli da parte di malintenzionati.

Seppur remota, questa possibilità effettivamente esiste, quindi bisogna fare particolare attenzione a dove si ripone la propria tessera di pagamento, in generale è meglio optare per portafogli e portamonete dotati di tecnologica RFID, una forma di “schermatura” che protegge i propri risparmi associati da questa forma di eventualità.

E’ indubbiamente anche utile associare la nostra carta/bancomat alla propria app di internet banking abilitando le notifiche inerenti alle transazioni, così da capire immediatamente se si è verificato qualche “spostamento” di denaro.