Insetti e piante sono legati da un indissolubile legame che certifica in maniera decisiva l’esistenza reciproca, e anche se diverse tipologie di insetti possono essere dannosi per diverse forme di pianta, molte sono indispensabili per l’impollinazione risultando quindi fondamntali per la vita stessa, basta pensare alle api, la cui azione permette lo sviluppo di gran parte di frutti e ortaggi che conosciamo e che consumiamo ogni giorno. Ma anche le farfalle, oltre a mantenere un fascino importante, sono utili anche per i fiori e le piante, in quanto hannoo anche loro un ruolo legato all’impollinazione.

Questi fiori bellissimi attirano le farfalle: ecco di quali si tratta

Sono alcuni fiori in particolare che risultano essere “appetiti” in maniera decisa dalle farfalle, che da secoli costituiscono fonte di interesse “estetico” per bellezza e fragilità. Questi animali infatti sono alla ricerca sia di piante che possano garantire loro una quantità sufficiente di cibo, come approvvigionamento ma anche come “casa”, in quanto per procreare e per consentire lo sviluppo da parte del bruco, che si trasforma proprio nell’animale spesso caratterizzato da colori molto sgargianti.

Ti potrebbe interessare: Ecco una soluzione molto semplice per eliminare un nido di vespe

Quindi conta il fattore estetico ma anche l’aroma dei fiori.

Quelli più comuni e “preferiti” dalle farfalle risultano essere gli stessi che sono apprezzati anche dagli esseri umani per l’odore che emanano, come origano, timo, maggiorana ma anche lavanda, rosmarino, origano, santolina, verbena, sedum da fiore, e menta.

Importante anche la presenza di mahonia, lillà, ligustro, agrifoglio, borragine e lagestroemia.

Se il nostro intento è “attirare” le farfalle bisogna ovviamente prodigarsi di creare un ambiente condito da una grande biodiversità, che è utile anche per altre forme di insetto.