Optare di piantare degli alberi da frutto nel proprio giardino da moltissimi benefici: non solo accresce il giardino stesso dal punto di vista estetico, basti riflettere alla bellezza delle fioriture primaverili, assicura ombra e riparo durante le giornate di sole e consente di gustare ottima frutta biologica a chilometro zero.

Prima andare all’elenco delle migliori piante da frutto del 2022 e decidere quale prediligere, occorre fare una serie di analisi. Innanzitutto è indispensabile analizzare lo spazio di cui si dispone, l’esposizione e il clima. La presenza del sole è fondamentale, specialmente per diversi alberi, ma ugualmente importante è tenere le piante al riparo da correnti d’aria o vento troppo forte: in tale caso si può rimediare disponendo del frangivento.

Occorre valutare la grandezza che raggiungerà la pianta e capire se si ha sufficiente spazio a disposizione. Infine, bisogna rammentare che diverse piante producono frutti spontaneamente in quanto si autoimpollinano, come il limone, l’arancio, l’albicocco o il pesco. Altre piante invece richiedono di avere vicino una molteplicità vegetale somigliante: è il caso ad esempio di ciliegi e meli che per generare frutti devono essere impollinati da un albero della stessa specie.

Ecco la classifica dei migliori alberi da frutto del 2022: la lista

Ecco i migliori alberi da frutto del 2022. Melo: Il melo si può seminare sia in un giardino di grandi o medie dimensioni, sia in piccoli orti, cresce particolarmente bene in terreni ricchi di humus. Molto considerevole è avere un’equilibrata umidità del terreno e un clima umido.

Pesco: noto per i suoi profumati fiori, l’albero di pesco si sviluppa molto bene nelle zone a clima mite. Questo perché necessita di molto sole e calore. Dal momento che sbocciano a inizio primavera, gli alberi di pesco temono molto le gelate tardive. In caso di temperature molto basse vanno tenuti al riparo. Tale pianta può essere coltivata anche in vaso, e mostra una crescita lenta ma vigorosa.

Limone: il limone è un albero da frutto che può vivere tranquillamente in vaso o sul balcone. È indispensabile però che il vaso sia delle giuste dimensioni, che il terreno sia spugnoso e drenante. Va rinvasato ogni due anni a inizio primavera. È una pianta che preferisce ambienti luminosi e soleggiati e necessita di una temperatura costante sui 15 gradi. Ecco la lista dei migliori alberi da frutto del 2022.