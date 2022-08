Oroscopo Branko domani, 26 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 26 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 26 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio saluterà il segno della Vergine per trasferirsi in Bilancia. In agosto il pianeta degli affari è stato piuttosto veloce e ha toccato ben tre segni. Alla fine dei giochi il pianeta ti porterà in tasca bei risultati, anche se dovrai lavorare sodo.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani il tuo Mercurio ti saluterà per dirigersi nel cielo della Bilancia. Dalle prossime ore il pianeta diventerà più affarista e ti inviterà a occuparti principalmente dei progetti di lavoro. Nei prossimi mesi avrai buone opportunità professionali cerca di arrivarci pronto!

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio, il pianeta degli affari e della comunicazione, arriverà nel tuo segno. Potrai cominciare a fare passi avanti nella tua professionale, lavorare su nuovi progetti, valutare nuove collaborazioni, nuovi incarichi.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani Mercurio si sposterà nel cielo della Bilancia e raggiungerà una posizione neutrale. Da qui in avanti potrai portare avanti i tuoi progetti di lavoro, ma dovrai fare sempre un po’ di attenzione con le spese. Più ti avvicinerai alla fine dell’anno e più fortuna avrai.