Oroscopo Paolo Fox domani, 28 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 28 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 28 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata in cui dovresti staccare la spina e provare a rilassarti. In generale, tu hai un grande cielo, ma questo novilunio sembra strano. Potrebbe causarti dei fastidiosi ritardi, forse dovrai farti riconfermare un appuntamento. Non temere in amore, perché i grandi rapporti non saranno affatto minati. Le coppie meno solide potrebbero avere una domenica con piccole tensioni.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani avrai una bella carica di vitalità. Il Sole in Vergine ti farà vedere le cose in maniera più positiva. Chi cerca nuove opportunità, nuove occasioni da vivere sarà accontentato molto presto. Hai un oroscopo di grande forza, ma anche di profonda stanchezza. Giove in dissonanza potrebbe portarti persone ostili, intoppi negli accordi,. In amore non dovresti fare passi falsi, anche se da giorni ti senti un po’ annoiato.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai stelle interessanti, grandi risorse, una ritrovata creatività. Chi è single non dovrebbe chiudersi in se stesso, anche se l’amore non è sempre sereno, con Venere in opposizione. Non è sempre facile trovare persone capaci di capire le tue idee originali, innovative. Ci vuole pazienza se ci sono incomprensioni nella coppia.

Oroscopo domani: Pesci

Domani la Luna ancora in opposizione potrebbe rallentare qualche tua decisione. Fai molta attenzione, perché nelle prossime ore la stanchezza e lo stress potrebbero portarti a dire qualcosa di cui poi ti pentiresti. Nn vale la pena lottare contro i mulini a vento. Cerca di mantenere la calma anche se non ti senti spalleggiato o capito dagli altri. Piccoli intoppi o imprevisti da superare.