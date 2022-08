Nessuno lo sa, ma le formiche tengono lontani questi parassiti

Le formiche tengono lontane i parassiti per cui non dobbiamo ucciderle se le vediamo scorrazzare nelle nostre piante in casa o in giardino. Gli insetti sono una causa comune di danni alle piante, i quali possono mangiare il fogliame, indebolire le piante e diffondere malattie. Esistono molti tipi di insetti che possono causare danni, tra cui i bruchi, le formiche, gli afidi e gli acari.

Alcuni insetti sono parassiti che possono essere controllati con pesticidi o agenti di controllo biologico. Tuttavia, altri insetti hanno caratteristiche benefiche che possono essere desiderate in giardino. Per esempio, le coccinelle si nutrono di afidi e altri insetti dal corpo molle. Le formiche, invece, mangiano alcuni tipi di parassiti che si nutrono del tessuto vegetativo delle nostre piante.

Succede quando vediamo le formiche passeggiare tra i fusti, le foglie e gli steli della nostra pianta. Significa che sono alla ricerca di qualche organismo da mangiare e da portare al nido. Per cui non dobbiamo per forza allontanarle, almeno quando non vogliono invadere i nostri spazi casalinghi possiamo raggiungere con loro una tregua.

Le formiche alleate in giardino

Le formiche sono insetti benefici che possono essere utili alleati in giardino. Alcune specie di formiche possono essere addirittura benefiche, in quanto fungono da disinfestatori naturali e contribuiscono a mantenere pulito l’ambiente. Infatti, sono importanti impollinatori di molte piante e il loro lavoro può contribuire ad aumentare la diversità delle piante.

Inoltre, alcune specie di formiche sono note per nutrirsi di parassiti dannosi come afidi, acari e termiti. Una cosa da ricordare sulle formiche è che non esitano a difendersi se si sentono minacciate. Se vediamo una formica che si comporta in modo aggressivo nei nostri confronti, è meglio lasciare immediatamente l’area.

Rientrano nella catena alimentare benefica in quanto sono anche una buona fonte di cibo per molti animali, tra cui uccelli, lucertole e altri insetti. In ogni caso è bene ricordare che esistono diversi tipi di formiche. Alcune formiche vivono da sole, mentre altre vivono in colonie con un’unica formica regina che guida il gruppo.

Le dimensioni di una colonia dipendono dal numero di formiche presenti nell’area e dalla disponibilità di fonti di cibo. Possono essere utili alleati nell’orto se vengono trattate con rispetto e come parte dell’ecosistema. Allontanate da un giardino, altri organismi prenderanno il loro posto e potrebbero causare danni peggiori.

Tipi di parassiti dannosi per le piante

Esistono molti tipi di parassiti che possono danneggiare le piante. Alcuni dei parassiti più comuni sono afidi, acari, mosche bianche, cocciniglie e tripidi. Questi parassiti possono mangiare le foglie di una pianta, indebolendola e rendendola più suscettibile alle malattie o al marciume radicale. Possono anche trasmettere alla pianta organismi che causano malattie, come batteri o funghi. I parassiti possono anche influenzare la crescita e la resa delle piante.

Esistono diversi metodi di controllo per gestire i parassiti delle piante. Innanzitutto, è possibile rimuovere subito le foglie danneggiate dalle piante. Dobbiamo anche cercare di tenere sotto controllo le erbacce che crescono intorno alle vostre piante, in modo che non servano come fonte di cibo per i parassiti.