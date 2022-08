Oroscopo domani Paolo Fox, 29 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox lunedì 29 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 29 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai tenerti alla larga da chi ti innervosisce. Non dare retta alle provocazioni che potrebbero arrivare dal contesto intorno. Concentrati piuttosto sui nuovi progetti. Dovresti trovare il modo di incanalare questa energia in qualcosa di produttivo e costruttivo.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani, fino al 4 settembre, dovrai cercare di mantenere la calma in amore, non agitare le acqua, anche se hai avuto qualche tensione. Dal 5 avrai un’idea completamente differente dei sentimenti. Se vuoi trovare una migliore stabilità emotiva e sentimentale dovresti provare a evitare situazioni di scontro diretto. Le coppie più longeve saranno quelle più protette. I progetti a lunga scadenza possono regalarti enormi soddisfazioni nel 2023.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la Luna sarà di nuovo attiva e ti restituirà più tranquillità. Attenzione alle tensioni in famiglia, cerca di non fare spese di troppo. In questo periodo sta battagliando con molta grinta. Dovresti, però, fermarti per provare a capire cosa desideri davvero in amore. Sennò da settembre il caos regnerà sovrano a livello sentimentale.

Oroscopo domani: Cancro

Domani la Luna sarà in quadratura: dovrai avere un po’ di prudenza in più. In questo periodo dovresti provare ad accontentarti. Non stai avendo grandi opportunità da cogliere nel lavoro. Se inizierai un nuovo progetto, potresti avere delle soddisfazioni, solo se sarai costante e lungimirante. È probabile che farai fatica a firmare un accordo valido, mancherà un giusto compromesso da raggiungere.