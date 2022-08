Oroscopo Paolo Fox domani, 29 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 29 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 29 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani finalmente ritroverai più energia e vitalità e potrai riprendere in mano la tua evoluzione. In amore stai vivendo delle giornate intense. Dovresti fermarti per capire cosa desideri in vista del prossimo settembre, quando Venere diventerà contraria.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani si aprirà davanti a te un periodo decisamente fertile in cui potresti perfino realizzare un sogno che conservi nel cassetto da tempo. Anche se tu imani una persona molto concreta e razionale e non ami inseguire traguardi utopici. Ti piace rimanere con i piedi incollati a terra. Giove in dissonanza potrebbe portarti alcune persone ostili, dei piccoli ostacoli.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai una magnifica Luna. La forma fisica è in netta ripresa: questo vuol dire che ti stai prendendo cura di te. Dal prossimo mese, inoltre, Venere non sarà più in opposizione e potrai recuperare anche dl punto di vista sentimentale. Anche le coppie che in passato hanno vissuto tensioni grandi, in questi giorni riusciranno a ritrovare più serenità.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potrai recuperare la serenità che ti è mancata nello scorso fine settimana. In questi giorni stai coltivando un desiderio di rivalsa incredibile che si fa sentire perfino di più, quando hai alcuni pianeti opposti. Più ti senti bloccato, più ti arrabbi e hai voglia di manifestare il fatto che ti sei liberato di qualche peso. Ci sarà ancora qualche disagio se credi di aver dato più di quanto tu abbia ricevuto.