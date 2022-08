Oroscopo domani Paolo Fox, 29 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 29 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 29 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna, Giove in ottimo aspetto, Venere ancora nel segno. Il mese di agosto dovrebbe avere portato l’amore e il successo nelle vite di molti Leone. Non ti manca la volontà di azione. Fra il 29 e il 31 potrebbe arrivarti una buona risorsa da sfruttare. Chiuderai il mese in maniera interessante. Nei prossimi giorni sarai travolto da uno stato di enorme agitazione positiva.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani il Sole nel segno stimolerà la tua voglia di fare, le idee. In questo periodo le stelle potrebbero riservarti qualche novità interessante, un avanzamento di carriera. Giornate buone per rimettersi in gioco. Tra fine giugno e i primi giorni di luglio molte Vergine hanno chiuso quello che non volevano più portare avanti. Fra pochi giorni le stelle ti regaleranno nuove opportunità.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la Luna entrerà nel tuo segno, vicino a Mercurio. In questo periodo hai buone idee. Giove in opposizione però potrebbe crearti degli ostacoli nel realizzarle. Oppure se farai una proposta potresti imbatterti in soci o colleghi che non ti appoggeranno. Ritardi nei contratti. Attenzione alle questioni legale. Dovresti cercare alleati validi e affidabili.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani dovrai iniziare a fare appello a tutto il tuo buonsenso per cercare di rimanere sereno. Le stelle di agosto ti hanno riservato parecchie provocazioni. Perfino le relazioni più solide potrebbero aver vissuto momenti di disagio, forse un distacco causato da ragioni di lavoro. Cerca di risolvere tutte le dispute o le incomprensioni d’amore in vista di settembre.