Questi cani sono i più timidi e silenziosi di tutti: ecco la classifica

Come le persone, anche i cani hanno una personalità e un vero e proprio carattere. Alcuni cani sono infatti più timidi di altri, a volte in base alla loro razza. Certo, ogni esemplare è un caso unico, ma alcune razze sono semplicemente più riservate rispetto ad altre. Scopriamo quale sono le razze di cani più timidi di tutti!

Chinese Crested Dog

Questo cane dall’aspetto piuttosto bizzarro, ( visto che sembra quasi il personaggio di un romanzo fantasy) è un animale domestico affettuoso, che adora giocare con la sua famiglia umana. Il Chinese Crested Dog, detto anche cane crestato cinese, è una razza di cane abbastanza riservata e molto timida con chi non conosce. In effetti, questi cani sono solitamente sempre all’erta. Per questo, è importante socializzare questa razza di cani fin da cuccioli, perché possono crescere in modo davvero molto impacciato con gli estranei.

Beauceron

Un cane davvero imponente, di origine gallica, è il Beauceron, chiamato anche cane da pastore di Beauce. Questo cane è molto rispettoso con gli estranei, ma è davvero affidabile e affettuoso con la sua famiglia. Ma non fa certo molto amicizia, quando si trova al parco. Infatti, è un cane che tende ad essere più riservato rispetto ad altre razze. Ma questo non significa che sia aggressivo o litigioso verso altri cani. Preferisce infatti andare via quando ci sono litigi tra suoi simili, e addirittura cerca di mettere pace quando dei gruppi di cani diventano troppo “eccitati”.

Siberian Husky

Un animale che è abituato a vivere in branchi sarà certamente un perfetto compagno da adottare. E infatti il Siberian Husky è una delle razze più popolari. Ma nonostante con la sua famiglia sa essere affettuoso e giocherellone, è allo stesso tempo molto riservato, arrivando ad essere anche un po’ burbero con gli sconosciuti. Questi cani hanno il bisogno di socializzare fin da cuccioli, e potrebbe essere necessario chiedere l’aiuto di un professionista formatore e un comportamentista.

Galgo Espanol

Questa razza di cani di origine spagnola, il Galgo Espanol, o levriero spagnolo, è una razza molto nobile, ma poco nota fuori dal suo paese d’origine. Eppure, questo levriero è un animale davvero devoto al suo padrone, anche se resta uno dei cani più timidi e riservati con gli altri cani e gli estranei. Infatti, si avvicina con molta cautela agli altri cani. Ma con la sua famiglia è molto leale e davvero affettuoso.

Mastino Napoletano

Un altro cane dalla stazza piuttosto grande, ma anche una delle razzi di cani più riservati verso gli estranei. Ma, se socializzato bene fin da cucciolo, il mastino napoletano sarà giocherellone e divertente. Bisogna però fare attenzione ai bambini: questo cane non si rende conto delle sue dimensioni! Ed è molto affettuoso e fedele, si prende cura della sua famiglia.