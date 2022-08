Vita di lusso se vai in queste città: ecco la classifica delle migliori destinazioni

Viaggiare nel lusso è sempre stato uno dei più grandi desideri di ogni tipo di viaggiatore. Se hai gusti sofisticati e ti piacciono le cose più belle della vita, sarai interessato a conoscere le migliori città del mondo per indulgere in una vita di stravaganza. Quando il budget non è un problema, qual è la città perfetta per concedersi una vacanza sguazzando nel lusso fra cene stellate, hotel da sogno e shopping di alta moda? Vediamo di quali città stiamo parlando.

Londra: la miglior città di lusso

Londra è la migliore città per gli amanti del lusso. L’iconica capitale è sinonimo delle cose più belle della vita, ha il maggior numero di hotel a 5 stelle con 374 e il secondo maggior numero di locali di lusso di tutte le città che abbiamo analizzato con 628, appena dietro Parigi, che ne ha 630. Dove moda, arte, design e cultura si incontrano, si può dire che il concetto di lusso è saldamente intrecciato, e quando il mondo pensa a Londra, quasi certamente la considera la sede di una scena culturale davvero unica. Coloro che si impegnano in una vita di lusso a Londra dovranno comunque avere i fondi per accompagnarla, dato che il costo medio dell’affitto di un appartamento con una camera da letto nel centro della città è di 1.738,81 sterline al mese, la seconda cifra più alta per questa metrica dopo New York.

New York e Parigi

New York è l’unico posto più costoso di Londra per gli affitti, con un appartamento medio con una camera da letto nel centro della città che costa in media circa 2.401 sterline al mese. La Grande Mela ha anche il più alto numero di ristoranti con stelle Michelin (480), ma è appena dietro Londra in termini di paesaggio della moda e di arte, design e cultura, con 90 e 88 punti rispettivamente. Una vera e propria città avvolta nel lusso e frequentata da tantissimi personaggi famosi e non.

Parigi arriva terza nella nostra piccola analisi ed è certamente il posto dove andare per coloro che sono interessati alla moda di fascia alta, alle esperienze culturali e agli eventi di lusso. Parigi ospita 630 locali di lusso e ottiene un punteggio di 96 per il suo panorama della moda e 94 per l’arte, il design e la cultura. Tutte e tre queste cifre sono le più alte di tutte le città che abbiamo confrontato nella nostra analisi appena svolta. Tuttavia, la capitale francese ha solo 149 hotel a cinque stelle, meno della metà di quelli di Londra.