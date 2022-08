La capacità di saper trovare il sorriso e la voglia di vivere in modo gioviale e felice non è da tutti, anzi spesso il contesto moderno vede un’atteggiamento positivo quasi con sospetto, come se una “colpa” cercare di percepire il lato positivo delle cose. Eppure le persone che presentano un carattere gioviale riescono a mettere a proprio agio quasi tutti, anche senza una reale motivazione e “giustificazione”. Tra i segni più gioviali spiccano alcuni che sono portatori di felicità e spensieratezza, senza per questo risultare “finti”. Ecco i segni più gioviali dello zodiaco!

I segni più gioviali dello zodiaco. Stare con loro è un piacere!

Gemelli

Spesso considerato un po’ fuori dalla realtà, Gemelli è famoso per la conclamata “doppia personalità” che però si manifesta solo in alcune situazioni. L’indole del Gemelli “tipo” è solitamente positiva, e la sua spensieratezza non deve essere confusa con qualcosa di paragonabile all’incoscienza o all’ingenuità. Gemelli è un profilo capace di allggerire anche i contesti sociali più “duri”.

Sagittario

Difficile considerare Sagittario “pesante” caratterialmente, anche quando deve dimostrare “polso”. E’ famoso per non mettere mai fretta a nessuno, e non riesce ad evidenziare la capacità di mettere pressioni. Ma questo non significa che non possono essere convincenti e “forti” a modo loro. Ma dove riesce meglio è sicuramente nel reparto “sociale”: Sagittario riesce a rendere felici tutti con poche parole.

Cancro

Cancro non è un profilo rancoroso, in genere, e anche troppo spesso “lascia passare” anche qualche ingiustizia di troppo nei propri riguardi. Cancro è un profilo che è capace di diventare estremamente allegro anche senza una vera e propria ragione, e questo lo rende di grande compagnia.