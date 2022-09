Oroscopo domani Paolo Fox, 16 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 16 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 16 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in Gemelli ti restituirà la serenità che ti è mancata negli ultimi giorni. In amore tutte le relazioni nate in agosto saranno molto importanti. Il 2022 è un anno che alla fine porterà giustizia nella tua vita. Prima che arrivi il prossimo anno vedrai le persone che ti hanno ostacolato o ferito sconfitti, e senza fare troppa fatica.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani la Luna e Marte in dissonanza potrebbero aumentare il tuo stato d’ansia. In questo periodo hai una grande agitazione interiore, forse per il timore di non farcela o perché sei preoccupato per la tua famiglia. Dovresti provare a rilassarti di più e portare a termine i tuoi compiti, sfruttando le risorse che il cielo ti offre.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti cercare di andare oltre ogni malinteso o incomprensione d’amore. Purtroppo, questo Giove sempre in opposizione ha sconvolto molti equilibri. Tieni duro! Piano piano le cose andranno meglio, ma sarà utile parlare, non tenere tutto dentro. SE alcuni problemi peseranno parecchio, faresti bene a liberartene.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani starai molto meglio rispetto alle ultime 48 ore. Da qui fino alla fine della settimana sarà un crescendo di belle emozioni, soprattutto in amore, che avrà il suo culmine domenica. L’ideale sarebbe fare programmi particolari, dare più spazio ai sentimenti. Sarà l’occasione per rivelare ciò che provi nei confronti di una persona.