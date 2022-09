Oroscopo Paolo Fox domani, 16 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 16 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato dovrai affrontare un po’ di stanchezza. Una stanchezza non tanto fisica, quanto legato alla noia, alla monotonia. Dovresti metterti in gioco, superare i problemi nati in passato e dare il tutto per tutto ai progetti futuri. Quando tu di dedichi a progetti futuri, hai sempre successo, riesci sempre. Ciò che conta ora è fare quel che desideri.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani Venere ancor favorevole ti spronerà a dare più spazio all’amore. In questo periodo ci sarà chi vivrà una storia importante, chi si concederà a una persona che gli interessa. Inoltre, grazie proprio all’maore potrai superare lo stress accumulato nel lavoro. Nei prossimi mesi potrai fare notevoli passi avanti, ma non prima di aprile prossima. Da qui in avanti dovrai affrontare prove, tentativi, sperimentazioni, confronti, anche piuttosto accesi.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani finalmente starai meglio, grazie anche alla Luna in aspetto favorevole. Le tensioni degli ultimi tempi saranno, a poco a poco, solo un ricordo passato. In amore non sei sostenuto da un grande oroscopo. Nelle prossime settimane regnerà la calma piatta. Queste stelle favoriscono soprattutto le nuove amicizie, i contatti nel lavoro.

Oroscopo domani: Pesci

Domani e sabato si preannunciano due giorni faticosi. Cerca di ritrovare più forza, soprattutto in amore. Se l’anno scorso sei stato molto male, hai vissuto una crisi profonda, adesso dovresti provare a superarla. Sarà d’aiuto recuperare la fiducia nell’amore, nell’altro. Continui a fare i conti con questa spiacevole sensazione di aver dato più di quanto tu abbia ricevuto.