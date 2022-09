Oroscopo Branko settimana dal 19 al 25 settembre 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 19 al 25 settembre 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di settembre procede. Quali novità entusiasmanti o quali terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con una Luna in dissonanza. Lunedì è probabile che avrai un piccolo imprevisto, forse un guasto in casa. Martedì ti converrà non eccedere a tavola e nel bere, perché potresti soffrire di gastrite. Giovedì sentirai tutto l’amore delle persone intorno.

Toro

Lunedi riuscirai a chiudere una trattativa importante e firmare un accordo. Martedì le stelle potrebbero portarti notizie molto interessanti. Domenica ci sarà un novilunio particolarmente vantaggioso che potrebbe offrirti un’occasione ghiotta.

Gemelli

Lunedì sarai impegnato a discutere di faccende economiche con la banca. Martedì le stelle potrebbero favorire le trattatine immobiliari. Sarà la giornata ideale per cercare o vendere casa. Domenica dovresti approfittare di una Luna particolarmente romantica per dare spazio all’amore.

Cancro

Lunedì sentirai di avere vicino a te affetti sicuri su cui contare nei momenti difficili. Martedì le stelle ti regaleranno un grande intuito che non dovrai sottovalutare. Potrebbe portarti lontano. Sabato potrebbe spuntare l’opportunità di fare un breve viaggio.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana si prospetta molto interessante. Lunedì sarà una giornata che ti inviterà a fermarti per riflettere con calma, prima di fare una scelta. Mercoledì potresti ricevere riconoscimenti inaspettati. Sabato le stelle agevoleranno le questioni legate agli immobili.

Vergine

Lunedì le stelle ti regaleranno gentilezza, disponibilità, tenerezza, la voglia di amare. Martedì potresti imbatterti in un incontro che si rivelerà utile per il tuo futuro. Domenica il novilunio potrebbe riservarti una bella sorpresa, forse dei soldi imprevisti.

Bilancia

Lunedì è probabile che dovrai fare i conti con alcuni concorrenti piuttosto aggressivi nel lavoro. Cerca di mantenere la calma e il sangue freddo. Martedì troverai la forza e le risorse utili per battere la concorrenza. Venerdì, con l’ingresso del Sole nel segno, inizierà la stagione del tuo compleanno.

Scorpione

Lunedì il tuo cuore zingaro potrebbe portarti a vivere avventure amorose travolgenti e appassionate. Martedì saranno molti gli Scorpione che organizzeranno una fuga d’amore con la loro dolce metà. Giovedì si preannuncia una giornata sottotono. Ti converrà riguardarti ed evitare ogni tipo di eccesso.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà molto bene. Lunedì avrai modo di tirare fuori la tua enorme saggezza maturata negli ultimi tempi. Mercoledì vorrai organizzare una piccola gita lontano dalla confusione. Domenica le stelle architetteranno un dolce incontro.

Capricorno

Lunedì sarà bene evitare le situazioni stressanti e dosare le forze per il futuro. Martedì potrebbe arrivare un ex che sarà piuttosto insistente. Meglio usare la massima cautela e non reagire d’impulso. Giovedì qualcuno sarà coinvolto in spiacevoli liti legate al patrimonio.

Acquario

Lunedi sarà una giornata memorabile a livello lavorativo. Potresti ricevere una promozione, fare un passo avanti nella tua carriera. Mercoledì qualcuno ti coinvolgerà in una eccitante sfida d’amore. Sabato le stelle favoriranno chi lavora in un’impresa famigliare.

Pesci

Lunedì potresti ricevere un’improvvisa ed emozionante offerta d’amore. Mercoledì i pianeti potrebbero avere in serbo per te una sorpresa di lavoro: una promozione importante. Sabato potrebbe emergere un po’ di stanchezza fisica. Faresti bene a dormire di più.