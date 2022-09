Canone Rai 2023: ecco la lista ufficiale di chi non pagherà

Il canone Rai, il cui importo è pari a 90 euro, che viene addebitato alla bolletta della luce in genere. Ecco la lista ufficiale di chi non pagherà il Canone Rai nel 2023.

A seguito delle imminenti elezioni, molti partiti vorrebbero eliminare il canone dalla bolletta della luce. Anche se già ora, molti scelgono di non pagarlo.

La proposta è arrivata da Maria Laura Paxia, del Gruppo Misto e anche da Salvini. Si adotteranno delle misure, secondo le quali, il canone Rai verrà scorporato dalle bollette. Sarebbe opportuno per chi vuole, pagarlo diversamente e non assoggettarlo ad una bolletta già in aumento.

Canone Rai 2023: la situazione

Nel 2020, le entrate derivanti dal canone hanno superato la cifra di 1,72 miliardi di euro. Nel primo semestre 2021, hanno raggiunto quota 857,6 milioni, in crescita di 45,4 milioni al semestre 2020.

Il canone per il possesso di un televisore in Italia non è neanche il più alto tra quelli che si sostengono in Europa. Si pagano infatti:

127 euro in Croazia;

312 euro in Svizzera;

138 euro in Francia;

185 euro nel Regno Unito;

220 euro in Germania.

Per tutto il 2022 il canone Rai continuerà ad essere addebitato sulla bolletta della luce, ma ci sono alcuni soggetti che saranno esenti dal pagamento, ecco chi:

chi non possiede un televisore

Gli over 75 con un reddito inferiore a 8.000 euro

I diplomatici e i militari stranieri

Come fare la domanda per non pagarlo?

La richiesta di esenzione dovrà essere fatta in maniera espressa, firmata e inviata e dovrà essere fatta in base al reddito dell’anno precedente;

Il periodo in cui inviarla è il seguente:

entro il 30 aprile 2022 (che quest’anno slitta al 2 maggio a causa della festività) per essere esonerati dal pagamento per tutto l’anno;

Per evitare di pagare ingiustamente un’imposta non dovuta, chi non possiede un televisore, dovrà fare la domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate.