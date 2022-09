Oroscopo Paolo Fox domani, 20 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domanimartedì 20 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 20 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un giorno interessante, anche se il meglio arriverà tra mercoledì e giovedì con un’ottima Luna. In amore, però, occorrerà usare ancora un po’ di cautela. Sono molti i Sagittario che devono fare i conti con un rapporto di coppia raffreddato, specie se si convive insieme. Stelle importanti per il lavoro. Tutti i progetti che partiranno ora potranno regalarti il successo nel 2023.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani la Luna sarà ancora in aspetto opposto: la fatica che stai avendo ora non è per forza qualcosa di negativo. Questo periodo è fertile, ti permette di fare scelte importanti, mettersi in gioco nel lavoro. Tieni sempre a mente, però, che si tratta di un momento di prova, di sperimentazioni. Tutto questo comporterà responsabilità doppie. Cerca di avere più pazienza in amore.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai fare i conti con questa voglia incontenibile di rivoluzionare la tua vita, soprattutto quella professionale. Vorresti cominciare a fare cose nuove. Purtroppo, però, non sempre si può fare tutto quello che si desidera, anche per questione di denaro. È importante restare con i piedi ben piantati a terra. Gli Acquario più attivi stanno perfino valutando l’ipotesi di trasferirsi all’estero.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potrai ancora contare su una splendida Luna. La sua influenza benevola riuscirà a placare la tua animosità di questi giorni, specialmente in amore e in famiglia. Venere in opposizione ti rende confuso, disorientato a livello sentimentale. Se credi che queste giornate non siano le migliori per portare avanti i nuovi progetti, ti stai sbagliando. Dovresti provare a fare chiarezza dentro di te: cosa vuoi fre per il futuro?