Addio piccioni in balcone con questi 3 trucchi: ecco quali

Se vuoi dire addio ai piccioni in balcone una volta per tutte, ti converrà adottare i trucchi più efficaci e sicuri. Questi volatili non sono proprio tra i più gettonati né tantomeno i più sani. Le feci di piccione sono altamente corrosive e veicoli di malattie, anche gravi, come la salmonellosi. Averli in casa, a lungo andare, può diventare un problema serio.

Addio piccioni in balcone: ecco come fare

Se sei in cerca di consigli utili per fare sparire i piccioni dal balcone di casa, ti trovi sulla pagina giusta. Esistono alcuni trucchi, di comprovata efficacia, per dire addio a questi fastidiosi volatili, senza usare prodotti chimici. Dovrai conoscere i loro punti deboli, cosa temono i piccioni e potrai fare a meno di usare nocivi pesticidi.

Ti potrebbe interessare: Ristrutturare casa: ecco i tre errori da non commettere assolutamente

La regola d’oro per allontanare piccioni dal balcone, e qualsiasi altro invasore sgradito, è quella di mantenere lo spazio esterno pulito. Dovrai lavare il terrazzo con frequenza, eliminare le briciole o scarti alimentari e non accumulare i rifiuti.

Trucchi efficaci per allontanare i piccioni dal balcone

Se, nonostante la pulizia frequente del terrazzo, i piccioni continuano ad accamparsi sulla tua ringhiera, procurando un enorme fastidio, dovresti adottare i trucchi seguenti.

Canfora: un modo semplice per dire addio ai piccioni

La canfora può tenere lontano i piccioni dal balcone, proprio come i tarli dalla lana. Il suo odore particolare è un prodigioso dissuasore che scoraggia qualsiasi volatile dall’avvicinarsi a casa tua. Ti basterà collocare dei sacchetti con palline di canfora lungo il terrazzo.

Fili ad aghi: un dissuasore meccanico efficace

I fili ad aghi sono dissuasori meccanici particolarmente efficaci nell’allontanare i piccioni dal balcone, senza fare loro del male. Si tratta di un metodo ecologico e sicuro, tra i più utilizzati. Sono fili con spilli in acciaio che non servono a trafiggere gli uccelli, ma solo a impedire loro la sosta sulla ringhiera. Fili e reti in acciaio rendono il tuo terrazzo un luogo scomodo dove restare e per questa verrà abbandonato in fretta.

Spaventapasseri: un metodo casalingo vincente

I piccioni temono gli uccelli predatori, come le aquile e i falchi. Con un po’ di ingegno potresti realizzare semplici spaventapasseri a forma di rapace da tenere sul balcone di casa. Altrimenti, andrà bene anche appendere in terrazzo vecchi oggetti, come un CD o carta alluminio, che producano luccichii. Di fronte a un bagliore improvviso, i piccioni si spaventano, non si sentono sicuri e si allontanano.