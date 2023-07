Quanto costa spedire gli oggetti piccoli? Ecco il listino dei corrieri principali

Spedire oggetti, piccoli o grandi, comporta una serie di considerazioni fondamentali. Che tipo di oggetto devo spedire? Dove devo spedirlo? Queste sono domande necessarie, soprattutto se si deve valutare la spedizione di un gran numero di oggetti di piccole dimensioni, dove il risparmio riveste un ruolo rilevante.

Bisogna considerare che con il termine “conveniente” non si deve far riferimento esclusivamente al costo della spedizione, ma anche a fattori come la rapidità della consegna, la possibilità di spedire oggetti delicati o la necessità di servizi speciali.

Ecco perché è importante capire come navigare nel mondo delle spedizioni, specialmente quando si tratta di spedire oggetti piccoli, che hanno bisogno non solo di un buon corriere, ma anche di un packaging che assicuri il loro contenuto.

Come per gli articoli voluminosi, anche per quelli piccoli è di grande importanza curare al meglio la fase dell’impacchettamento al fine di proteggerli da urti e movimenti bruschi che potrebbero causare danni. In questo senso è sempre raccomandabile utilizzare prodotti per il confezionamento professionali (oggi non è difficile trovare una ditta di materiali per imballaggi con un servizio di vendita online) piuttosto che ricorrere a packaging di fortuna.

In ogni caso, è importante capire come navigare nel mondo delle spedizioni, specialmente quando si tratta di spedire oggetti piccoli. Per questo, prendiamo in esame i servizi offerti dai vari operatori del settore, per capire quale potrebbe offrire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Spedire oggetti piccoli con poste italiane: posta prioritaria o raccomandata?

Poste Italiane offre diversi servizi per la spedizione di oggetti piccoli, considerati come tali per le loro dimensioni e peso.

Normalmente, ci riferiamo a oggetti con un peso non superiore a 2 kg e dimensioni massime di 20x20x20 cm. Tali oggetti possono essere spediti in busta, con alcune differenze a seconda del contenuto e delle esigenze di spedizione.

Se si devono spedire lettere o inviti, si può utilizzare la classica posta prioritaria, che può essere affrancata sia in ufficio postale sia acquistando il francobollo presso un tabacchino.

Se l’oggetto fosse fragile, potrebbe essere utile utilizzare una busta con pluriball o un altro tipo di protezione.

Se si tratta di documenti importanti, come domande di iscrizione a concorsi o ricorsi, sarà necessario utilizzare il servizio raccomandata, preferibilmente con ricevuta di ritorno. Per i libri, si può usufruire della spedizione in piego di libri, a patto che il peso non superi i 5 kg.

Un esempio pratico: spedire un piccolo oggetto da Roma a Milano con Poste Italiane costa 2,80 € (Posta Prioritaria, consegna entro 4 giorni lavorativi) o 5,40 € (Raccomandata, consegna entro 4 giorni con ricevuta di ritorno). Questi prezzi rendono Poste Italiane una scelta economicamente conveniente per molti.

Spedire piccoli oggetti con corrieri espresso in Italia: la soluzione più veloce

Optare per un corriere espresso offre vantaggi in termini di rapidità della consegna. Questo lo rende la scelta preferita per clienti business, come aziende o studi professionali, o individui che richiedono consegne più rapide rispetto al servizio postale standard.

Supponiamo di dover spedire un oggetto piccolo da Roma a Milano con un corriere espresso.

Secondo i comparatori online, Crono Express (la divisione espresso di Poste Italiane) offre la soluzione più economica, con consegna in 48 ore a 6,95€+IVA.

UPS Standard, scegliendo la consegna del pacco da spedire in UPS Access Point, propone una consegna in 48 ore per 7,74 €+IVA.

Altre opzioni includono TNT Express a 8,44 € e SDA Extra Large a 9,57 €, entrambi con consegna in 48 ore.

Quanto costa spedire piccoli oggetti all’estero?

Anche la spedizione di piccoli oggetti all’estero è possibile, ma comporta costi e considerazioni aggiuntive. Ad esempio, in spedizioni internazionali si devono rispettare i codici di trasporto che regolano la tipologia di oggetti spediti e le relative documentazioni doganali.

Supponiamo che si debba spedire un oggetto piccolo da Roma a Parigi. UPS Express offre la consegna più rapida in sole 24 ore a un costo di circa 44€+IVA.

La soluzione più economica, UPS Standard, garantisce la consegna entro 48 ore. Altre opzioni interessanti sono offerte da TNT Express, Starpack (oggi Skynet) e BRT – DPD, con tempi di consegna tra i 2 e i 5 giorni lavorativi.

In conclusione, il costo per spedire oggetti piccoli può variare notevolmente a seconda del servizio, è consigliabile richiedere un preventivo che possa essere il più preciso possibile.