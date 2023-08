Oroscopo Settembre 2023, Capricorno: previsioni di Paolo Fox e Branko

Il 2023 non è stato un anno facile per molti, ma sicuramente l’estate oramai arrivata praticamente “ai titoli di coda” con il mese di settembre, pronto ad iniziare e come pochi altri, in grado di modificare pesantemente i giudizi dei vari esponenti che compongono lo zodiaco e quindi i vari segni zodiacali. In particolare Capricorno è uno dei profili che maggiormente dividono le opinioni, tra chi è naturalmente predisposto ad essere “intortato” dal suo fascino a chi invece molto semplicemente deve fare i conti con una personalità così particolare da essere amata ed odiata allo stesso modo. A volte infatti cambia opinione in base al proprio umore ma anche solo per una questione di impatto emotivo sugli altri, ed anche in relazione al mese che sta per iniziare, ossia settembre 2023, il profilo dovrà fare i conti con eventi molto diversi rispetto a quelli che già ha affrontato.

Insomma il profilo del Capricorno sarà come sempre uno “bello tosto” da capire, ma anche da amare, proprio per questo due esponenti radicalmente conosciuti nell’ambito dello zodiaco sono pronti a sviluppare una vera e propria analisi di questo segno, come Paolo Fox e Branko, che proprio per comprendere le varie sfide inerenti al mese che sta per iniziare hanno dispiegato la loro conoscenza per aiutarlo a confrontarsi con i vari problemi potenziali.

Oroscopo Settembre 2023, Capricorno: previsioni di Paolo Fox

Amore – Sarà un mese complesso da decifrare ma tendenzialmente più che positivo. Questo perché a larghi tratti il profilo riuscirà ad interpretare al meglio ogni sessione amorosa, che sia questa inerente al contesto di un rapporto sentimentale ma anche per i single. Sarà però anche un periodo di tempo che necessiterà una grande attenzione da parte del profilo perché le varie situazioni positive sfuggiranno di mano se non attenzionate e potranno anche sviluppare crisi di coppia, l’importante sarà evitare atteggiamenti egocentrici in molti casi, perché fa parte della struttura caratteriale del profilo in sé. Generalmente in amore sarà un periodo più semplice per chi è alla ricerca di un partner ma più stimolante per i fidanzati o sposati, i primi godranno di un buon appeal se riusciranno ad essere loro stessi senza essere troppo loro stessi (basterà limare qualche aspetto eccessivamente radicale del proprio carattere), i secondi però non dovranno avere eccessiva fretta nel procedere con il conoscere la potenziale nuova parte della propria vita, condizione quindi non proprio stimolante.

Lavoro – Ritornare ai consueti ritmi lavorativi costituirà per il profilo qualcosa di positivo per se stesso, decisamente meno per gli altri: capricorno non è quasi mai un collega perfetto ma sicuramente ha il dono di incentivare e far sentire realmente valevoli i lavoratori che ha attorno, per questo motivo risulterà molto stancante per chi non è ancora ritornato mentalmente dal mese di agosto, al lavoro. Molti capricorno saranno però mossi da una seria intenzione di procedere l’ambito professionale secondo le proprie direttive, condizione che in particolare all’inizio del mese sarà a dir poco difficile da digerire. Settembre è un mese di transizione, una maggiore flessibilità da parte sua sarà sicuramente qualcosa di ben accettata e contribuirà a saldare non solo la figura lavorativa ma anche quella di collega. Paradossalmente sarà meglio averlo come capo, il capricorno perché essendo più distaccato dal punto di vista professionale non dovrebbe essere avere velleità particolari di competizione con gli altri.

Amici – La tendenza a starsene generalmente per i fatti propri da parte del segno apparentemente pagherà nella prima parte del mese, ma con il passare dei giorni ( approssimativamente dal 10 in poi) un senso di insoddisfazione potrebbe concretamente pervadere il profilo, senza apparentemente conoscerne le motivazioni: quasi certamente è esattamente il bisogno di socializzazione a rappresentare la soluzione effettiva, qualcosa che non potrà essere concretamente evitata. Generalmente Capricorno non costituisce al ritorno delle vacanze un segno problematico, visto che non abbandona le proprie conoscenze perché fondamentalmente sta facendo le proprie cose, quindi non dovrebbe avere problemi a riprendere contatti anche con personalità che non sente o vede da settimane o mesi, dovrà però evitare il cosiddetto finto interesse, che potrà sembrare un’idea buona per riaccendere un’amicizia ma che, considerato l’essere trasparenti tipico del profilo, potrà apparire come una possibile anzi molto probabile forzatura, quindi sarà una strategia che non pagherà. Sembrerà banale ma mai come stavolta conviene essere candidamente se stessi.

Oroscopo Settembre 2023, Capricorno: previsioni di Branko

Amore – Contesto costituito da saliscendi continui per capricorno, che sarà completamente padrone del proprio mese di settembre nel bene e nel male. È qualcosa di generalmente positivo perché il profilo non andrà binari preimpostati da seguire e potrà scegliere di volta in volta come impostare le proprie situazioni sentimentali. Il rovescio della medaglia sarà costituito da un po’ di insicurezza, termine problematico se Capricorno non avrà bene in mente cosa fare, condizione problematica se sta allestendo un rapporto vero e proprio con tanto di obblighi di ogni tipo. Ma non è un periodo definito, quello che sta iniziando e che non corrisponderà ad “dentro o fuori” in senso effettivo quanto piuttosto ad uno indefinito inizialmente, una sorta di foglio bianco da colmare e riempire. Servirà però il suo operato per imprimere una vera identità a questa fase specifica, accontentarsi di vivacchiare non farà bene a nessuna delle parti in gioco, e contribuirà ad aumentare nettamente il concetto di profilo insoddisfatto sotto tutti i punti di vista.

Lavoro – Decisamente un mese importante per Capricorno, dal punto di vista lavorativo, in quanto l’ultima parte di 2023 passerà inevitabilmente dai progressi di un mese come quello di settembre. Per questo motivo sarà essenziale non partire per forza a ritmi altissimi, ma organizzarsi a dovere per ambire ad un contesto produttivo magari facendo sentire più persone possibile all’interno di un progetto o di unità di intenti in senso assoluto. Anche lavorare da solo sarà possibile, ma questo modus operandi non garantirà tempo libero a sufficienza al profilo in questione, fattore che sarà assolutamente da tenere conto con il passare delle settimane. Collaborare un minimo sarà quindi non una scelta ma una necessità vera e propria, condizione di costrizione mentale che non permette ad un segno che vuole sentirsi padrone di se stesso come pochi altri tra i vari profili.

Amici – Mese ondivago, difficile da definire ma probabilmente rispetto ad altri contesti quello amicale sarà fortemente influenzato da alcuni eventi che condizioneranno un mese di settembre estremamente ricco di novità, per un po’ il segno potrà fare lo spettatore, ma prima o poi dovrà esporsi in prima persona e diventare protagonista assoluto anche perché è decisamente probabile che in caso contrario i vari eventi potrebbero assumere una piega non propriamente positiva per il segno in questione. La motivazione è molto semplice: gli amici potrebbero percepire la passività del seegno come una forma di arrendevolezza che non sarà qualcosa di “negativo” ma che non fa parte del profilo in questione e che non dovrebbe sorprendere nelle fasi finali il segno se si sente poi messo da parte. Questo sarà una conseguenza delle proprie azioni, però può anche essere un mese da “mettere da parte” dal punto di vista delle amicizie per scelta definita. Insomma sarà un contesto molto “colpevole” dagli eventi definiti in senso effettivo dal segno, che sarà quindi l’unico effettivo responsabile di un contesto come quello delle amicizie.