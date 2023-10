Marketing strategico: cos’è e come si elabora per raggiungere un successo a lungo termine

La pianificazione del marketing strategico rappresenta la chiave per la promozione efficace di un brand. Senza di essa, risulta difficile delineare e coordinare le azioni di marketing, nonché monitorarne le performance.

È giusto che chi si appresta ad avviare un progetto di marketing sappia che il marketing strategico che – come chiarisce l’approfondimento degli esperti di Central Marketing Intelligence – si differenzia da quello operativo ma è complementare a esso, è alla base di tutte le attività finalizzate a promuovere un business di successo.

Ma cos’è esattamente il marketing strategico? E come realizzarlo? Lo scopriamo insieme!

Cos’è un piano di marketing strategico?

Si tratta di un metodo che prevede una pianificazione dettagliata, al fine di creare un vantaggio competitivo durevole nel tempo.

L’obiettivo primario è quello di assicurarsi di rivolgersi al pubblico adeguato, stabilendo chiari obiettivi e fornendo strumenti per valutare la performance delle iniziative.

Al cuore del marketing strategico si trova il piano di marketing. Questo documento rappresenta la sintesi della strategia di un brand o di un’azienda per un periodo predeterminato, come un trimestre o un anno.

È essenzialmente una mappa da seguire, che illustra come raggiungere i propri obiettivi. Oltre a ciò, deve includere gli indicatori chiave di prestazione, noti come KPI, che permettono di monitorare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Piano di marketing strategico: quali elementi prendere in considerazione

Elaborare un piano di marketing strategico richiede un’attenta considerazione di vari elementi:

Identità Aziendale: comprende la definizione dell’impresa, dei suoi valori, della sua missione e degli obiettivi. Value Selling Proposition: una dichiarazione chiara sul valore che il prodotto o servizio porta al cliente e su come si differenzia dalla concorrenza. Autovalutazione Aziendale: riconoscere i propri punti di forza e debolezza rispetto ai concorrenti, definendo come ci si posiziona nel mercato. Analisi SWOT: valuta punti di forza, debolezze, opportunità e minacce, considerando sia fattori interni che esterni. Conoscenza del Target e dei Concorrenti: comprende un’analisi dettagliata del mercato e dei comportamenti di acquisto. Risorse e Canali: definire le risorse necessarie, quelle a disposizione e i canali da utilizzare per il marketing. KPI: stabilire le metriche per misurare i progressi.

Una volta raccolti i dati, si può passare alla stesura del piano. Anche se ogni piano è unico, ci sono elementi chiave che dovrebbero sempre essere inclusi, come analisi del mercato, descrizione dei prodotti, analisi dei concorrenti e degli obiettivi.

Come strutturare un piano di marketing strategico

Un piano di marketing strategico ben sviluppato dovrebbe considerare i seguenti elementi, integrandoli in un documento fluido e coerente:

Innanzitutto, dovresti immergerti nel contesto in cui opera la tua azienda o il tuo prodotto. Questo implica una comprensione approfondita del mercato, dei concorrenti, delle forze e delle debolezze interne, nonché delle opportunità e delle minacce esterne, spesso identificate attraverso un’analisi SWOT.

Basandoti sull’analisi situazionale, dovresti stabilire obiettivi chiari e misurabili per il tuo marketing. Questi obiettivi possono riguardare la crescita delle vendite, l’espansione del mercato, l’acquisizione di nuovi clienti o il rafforzamento della fedeltà del cliente.

Non tutti i clienti sono uguali. Pertanto, dovresti suddividere il tuo mercato in segmenti specifici, scegliere quali segmenti targetizzare e decidere come vuoi che il tuo prodotto venga percepito rispetto ai concorrenti nel mercato.

Inoltre, sarebbe consigliabile delineare una Strategia di Marketing-Mix, che prevede la giusta combinazione di elementi quali: prodotto, prezzo, luogo (distribuzione) e promozione.

Prodotto: definisci le caratteristiche, i benefici e come soddisfa le esigenze del cliente.

definisci le caratteristiche, i benefici e come soddisfa le esigenze del cliente. Prezzo: decide il livello di prezzo in base al valore percepito, ai costi e alla concorrenza.

decide il livello di prezzo in base al valore percepito, ai costi e alla concorrenza. Luogo: determina dove e come il tuo prodotto sarà disponibile per il cliente.

determina dove e come il tuo prodotto sarà disponibile per il cliente. Promozione: pianifica le attività di comunicazione e pubblicità per informare e persuadere i clienti.

pianifica le attività di comunicazione e pubblicità per informare e persuadere i clienti. Implementazione: Oltre a pianificare, è fondamentale decidere come e quando eseguirai ogni azione. Ciò potrebbe richiedere la collaborazione di diverse parti dell’organizzazione o l’assunzione di risorse esterne.

Dopo aver implementato il piano, dovresti monitorare costantemente i risultati e confrontarli con gli obiettivi stabiliti. Questo permette di identificare eventuali scostamenti e apportare correzioni al volo.

Il mercato, le esigenze dei clienti e il contesto aziendale sono in costante evoluzione. Pertanto, è essenziale rivedere e aggiustare periodicamente il tuo piano di marketing strategico per assicurarti che rimanga rilevante ed efficace.

Ricorda, un buon piano di marketing strategico non è solo un documento, ma piuttosto un processo continuo di apprendimento, adattamento e crescita.