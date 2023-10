Oroscopo domani Branko, 21 ottobre 2023: previsioni per tutti i segni zodiacali

Un saluto cari amici amanti dell’oroscopo. Oggi vedremo insieme cosa Branko, grande esperto mondiale di astrologia, prevede per domani sabato 21 ottobre 2023.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Ariete

In questa giornata il dialogo è fondamentale in una relazione e mai come questa settimana vi è stato ben definito. Tra lunedì e martedì potrete sentirvi ancora lontani dall’altro, poco propensi a venirvi incontro, forse anche per timore di quello che potrebbe uscirne se calate la guardia.​

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Toro

Domani, la pigrizia prenderà decisamente la meglio. Non sentitevi in colpa, ad ogni modo, è normale che ci sia un po’ di preoccupazione da prestazione, specialmente nel momento in cuigli obiettivi che ci si dà sono in realtà a dir poco utopistici.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Gemelli

Quella di domani farà ancora parte della sequenza dei giorni di questa settimana dove sarete un po’ annoiati, forse persino seccati, di fronte alla poca qualità degli stimoli che avete a disposizione. Siete persone curiose e il fatto che nulla vi appassioni fino in fondo in questa giornata vi fa sentire fuori fase.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Cancro

Nella giornata di domani sarete ancora nel mood “brontolamenti”, forse con un aspetto un po’ passivo-aggressivo, identificherete presto che parlarne è la migliore scelta.

Avrete però una predisposizione per una conversazione chiarificatrice con i vostri famigliari o conviventi, potrebbe essere l’opportunità ottimale per trovare un accordo, parlare di come si sono andate determinate situazioni in passato e come potete gestirvi meglio per il futuro.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Leone

Domani sarete ancora un po’ stanchi e ingarbugliai mentalmente pensando a come e quando avrete maniera di stare dietro agli impegni.

In siffatto giorno, però, la fretta è realmente la vostra più grande nemica, il consiglio è di prendervi il tempo per leggere prudentemente mail e messaggi che ricevete, scegliete con accuratezza le parole. Magari, se vi prendete del tempo per sfogliare un libro o un articolo di informazione, potreste riceveredelle considerevoli rivelazioni.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Vergine

La dote di un’oggetto, una persona, un’esperienza o una competenza è in ogni caso soggettivo, forse per la giornata di domani vi troverete po’ turbati e confusi nel cercare di comprendere che cosa è meglio per voi e cosa vi piace realmente. I vostri metri di giudizio stanno mutando, è un bene che vi poniate in discussione.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Bilancia

La giornata di domani sarà caratterizzata dal non sapere come vestirvi, e dal non avere voglia di esporvi e dire la vostra perché vi pare di non avere ancora le idee chiare sulla posizione che volete prendere. Sarete in grado però nel corso della giornata a trovare però un momento di creatività e illuminazione.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Scorpione

Avrete un inizio di giornata lento, ma alla fine la fretta è più uno stato mentale che la realtà delle cose. Se c’è qualche cosa che vi turba in particolare, sentire una secondo opinione potrebbe aiutare, ma non sminuite la chiarezza che si può trovare quando si sta da soli e si udisce solo la propria voce.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Sagittario

Domani la curiosità guiderà sempre voi Sagittario in questa giornata potreste avere una conversazione illuminante con un amico che vi aiuta a scoprire un punto d’incontro o vi rammentaperché queste persone sono fondamentali per voi.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Capricorno

L’inizio giornata sarà ancora un po’ noioso, vi immaginiamo molto chiusi nei vostri pensieri a svolgere i vostri compiti almeno fino a quando, per uscire dal torpore, non siete in grado a parlare dei vostri bisogni con i capi o i colleghi.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Acquario

Il mondo ha parecchio da donare e domani potreste sentirvi un po’ soggiogati dalla mole di possibilità e opzioni che vi piacerebbe esplorare. Per di più allora un paragone con una persona che ha fatto sperimentazioni simili o che stimate alquanto potrebbe essere esplicativo.

Oroscopo Branko domani, 21 ottobre: Pesci

Non è mai semplice ribattere o contrattare, soprattutto in questa giornata. Cercherete di capire, però, che la buona riuscita di un progetto condiviso non sta in quanto ognuno abdica alle sue posizioni per andare incontro all’altro, ma nel ritrovare una via realmente condivisa da ambedue le parti.